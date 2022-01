Μετά την αναπροσαρμογή του συμβολαίου του Σαμουέλ Ουμτιτί η Μπαρτσελόνα διαθέτει τον απαραίτητο χώρο στα συμβόλαιά της, με αποτέλεσμα να μπορεί πλέον να εγγράψει κανονικά τον Φεράν Τόρες στη λίστα των ποδοσφαιριστών της!

Η μία ευχάριστη είδηση διαδέχεται την άλλη από το πρωί για τους φίλους της Μπαρτσελόνα! Ο Σαμουέλ Ουμτιτί δέχθηκε την μείωση του ηγεμονικού του συμβολαίου, αφού είχε λαμβάνειν 208 χιλιάδες λίρες για κάθε εβδομάδα συνεργασίας με τους «μπλαουγκράνα», και έτσι απελευθερώθηκε ο πολυπόθητος χώρος στην μισθοδοσία της ομάδας ώστε να μπορεί να δηλωθεί ο Φεράν Τόρες!

Με βάση τους νέους κανονισμούς της ισπανικής λίγκας, μία ομάδα μπορεί να έχει μισθοδοσία που να καλύπτει μέχρι το 70% των ετήσιων εσόδων της. Αυτός ήταν άλλωστε και ο λόγος που η Μπαρτσελόνα δεν μπορούσε να ανανεώσει το συμβόλαιο του Λιονέλ Μέσι, με αποτέλεσμα ο Αργεντίνος να κατευθυνθεί προς το Παρίσι το περασμένο καλοκαίρι.

Ο ίδιος κανονισμός δεν επέτρεπε μέχρι τώρα την συμμετοχή του Φεράν Τόρες στο μισθολόγιο των Καταλανών, και συνεπώς παρά την ανακοίνωσή του ο 21χρονος επιθετικός παρέμενε ανενεργός από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας. Μετά όμως την ανανέωση του Σαμουέλ Ουμτιτί με μειωμένες αποδοχές, ο Τόρες αναμένεται να εγγραφεί και τυπικά στο μητρώο της Μπάρτσα και έτσι να τεθεί άμεσα στην διάθεση του Τσάβι και να πατήσει το χορτάρι του «Καμπ Νόου»!

