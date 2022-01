Ποδοσφαιριστής της Ρεάλ δεν έχει εμβολιαστεί κατά του Covid-19 κι έτσι δεν θα μπορέσει να βοηθήσει την ομάδα του στο επερχόμενο Super Cup που θα διεξαχθεί στη Σαουδική Αραβία.

Η διοργάνωση γι' ακόμη μία χρονιά θα διεξαχθεί εκτός ισπανικού εδάφους, καθώς θα γίνει στη Σαουδική Αραβία, με τις Ατλέτικο Μαδρίτης, Μπαρτσελόνα, Ρεάλ Μαδρίτης και Μπιλμπάο να ταξιδεύουν στην άλλη… άκρη για την κούπα.

Την Τετάρτη (12/01, 21:45) Η Ρεάλ θα τεθεί αντιμέτωπη με την Μπαρτσελόνα στο πλαίσιο του ημιτελικού του Super Cup, ωστόσο ο Κάρλο Αντσελότι δεν θα μπορεί να υπολογίζει στις υπηρεσίες ενός ποδοσφαιριστή του.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του «El Larguero» οι Μαδριλένοι θα αφήσουν στο σπίτι του έναν παίκτη του ρόστερ, καθώς δεν έχει κάνει το εμβόλιο κατά του Covid-19.

Η Σαουδική Αραβία επί του παρόντος δεν επιτρέπει μη εμβολιασμένους επισκέπτες και δεν πρόκειται να αλλάξει τους κανόνες της για καμία από τις τέσσερις ομάδες που θα επισκεφτούν. Η ταυτότητα του παίκτη δεν έχει ακόμη αποκαλυφθεί, αλλά ο σύλλογος πρόκειται να ονομάσει την αποστολή του για το τουρνουά τις επόμενες ημέρες.

🚨🦠 Ojo a lo que cuenta Julio Pulido sobre la plantilla del Madrid



💣 "No se puede desvelar quién es, pero hay algún jugador del Real Madrid que no se ha vacunado aún"



🇸🇦 Arabia Saudí no permitirá la entrada al país para la Supercopa a las personas que no tengan la vacuna pic.twitter.com/TS6D99Rgoz