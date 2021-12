Ιάγο Άσπας: Έβγαλε επίτηδες την φανέλα για να εκτίσει την ποινή όσο θα είναι τραυματίας! (pics,vids)

Σε μία κίνηση ποδοσφαιρικής ευφυΐας, ο Ιάγκο Άσπας έβγαλε εσκεμμένα την φανέλα του κατά τη διάρκεια του πανηγυρισμού του στην χτεσινή αναμέτρηση της Θέλτα κόντρα στη Βαλένθια, ώστε να δεχτεί την κίτρινη κάρτα και να εκτίσει την ποινή του στο επόμενο παιχνίδι από το οποίο θα απουσίαζε έτσι κι αλλιώς λόγω τραυματισμού.

Δεν είναι λίγες οι φορές που έχουμε δει ποδοσφαιριστές να ψάχνουν νομικά «παραθυράκια» στους κανονισμούς, ώστε να εκτίειουν κατά το δοκούν τις ποινές για τη συμπλήρωση καρτών.

Παρ' όλα αυτά, ο Ιάγο Άσπας αποφάσισε χτες να μας εντυπωσιάσει, αφού εξανάγκασε τον διαιτητή να τον ελέγξει πειθαρχικά χωρίς να έχει κριθεί το παιχνίδι!

Ο Ισπανός βρισκόταν πριν τον χθεσινό αγώνα απέναντι στη Βαλένθια στο όριο των καρτών, κάτι που σημαίνει ότι αν δεχόταν ακόμα μία κίτρινη κάρτα, θα έχανε το επόμενο παιχνίδι της Θέλτα.

Στο 11ο λεπτό, ο πρώην φορ της Λίβερπουλ μπήκε στην περιοχή, απέφυγε με όμορφη ντρίπλα τον Γκιγιαμόν και νίκησε τον Σίλεσεν με υπέροχο πλασέ. Το πρόβλημα για τον Άσπας ήταν ότι τραυματίστηκε στον προσαγωγό πάνω στην προσπάθειά του, και έτσι κατάλαβε αμέσως ότι θα χρειαστεί να γίνει αλλαγή και πιθανότατα να χάσει λόγω του τραυματισμού του και το επόμενο παιχνίδι της Θέλτα κόντρα στη Μαγιόρκα.

Έτσι, μέσα σε δευτερόλεπτα έβγαλε την φανέλα του, αναγκάζοντας τον διαιτητή να του δείξει την κίτρινη κάρτα, πριν περάσει λαβωμένος εκτός αγωνιστικού χώρου και αντικατασταθεί από τον Ρενάτο Τάπια. Με αυτή την κάρτα, ο Άσπας έφτασε τις πέντε στο φετινό πρωτάθλημα και έτσι υποχρεούται να μείνει εκτός της επόμενης αναμέτρησης της ομάδας του. Της αναμέτρησης δηλαδή απέναντι στη Μαγιόρκα, από την οποία θα απουσίαζε έτσι κι αλλιώς ο Ισπανός λόγω του τραυματισμού του!

Μένει να δούμε αν η Ισπανική Ομοσπονδία, η οποία έχει τον τελευταίο λόγο σε αυτά τα ζητήματα, θα αποφασίσει να τιμωρήσει τον Άσπας για αυτή του την κίνηση, όπως έχουμε δει να συμβαίνει σε παρόμοιες περιπτώσεις στο παρελθόν.

Δείτε εδώ τον πανηγυρισμό:

Iago Aspas scores against Valencia but injures himself doing so.



He quickly realises he is one yellow away from a suspension.



He takes off his shirt in order to get booked and miss Friday's match against Mallorca while he recovers.



This is genius 😅 https://t.co/hDmehEdz3B