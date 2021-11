Μπαρτσελόνα: Προς ανανέωση ο Ντεμπελέ με «ευλογίες» Τσάβι

O Oυσμάν Ντεμπελέ είναι έτοιμος να ανανεώσει τη συνεργασία του με τη Μπαρτσελόνα με τον Τσάβι και τον Άλβες να παίζουν καθοριστικό ρόλο.

Ο Ουσμάν Ντεμπελέ έχει μπει στον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του με τη Μπαρτσελόνα. Επί των ημερών του Ρόναλντ Κούμαν το πιθανότερο έμοιαζε να αποχωρήσει από την Καταλονία, όμως με την έλευση του Τσάβι στην τεχνική ηγεσία των «Μπλαουγκράνα» τα δεδομένα αλλάζουν.

Ο τεχνικός της «Μπάρτσα» έχει έκφραστεί με τα καλύτερα λόγια για τις ικανότητες του Γάλλου εξτρέμ και με τη δική του παραίνεση το κλίμα ανάμεσα στις δυο πλευρές έχει αλλάξει ριζικά.

Eκτός από τον Τσάβι καθοριστικό ρόλο στην κατάληξη της επικείμενης συμφωνίας έχει και ο Ντάνι Άλβες με τον πολύπειρο Βραζιλιάνο μπακ να συμβάλει στις συζητήσεις με την πλευρά του διεθνή Γάλλου ακραίου επιθετικού.

