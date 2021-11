Άλβες: Οπως το 2008 έτσι και τώρα στην παρουσίασή του φόρεσε παντόφλες (vid)

Ο Ντάνι Άλβες κατέφθασε στο «Καμπ Νόου» ακριβώς με τις ίδιες παντόφλες που είχε στην παρουσίασή του το 2008, όταν είχε φορέσει για πρώτη φορά τη φανέλα της Μπαρτσελόνα.

Σα να μην πέρασε μια μέρα για τον Ντάνι Άλβες στην Μπαρτσελόνα, ο οποίος επέστρεψε στην ομάδα της καρδιάς του. Βέβαια, μπορεί να διανύει το 38ο έτος της ηλικίας του, ωστόσο σε πρόσφατη συνέντευξή του είχε τονίσει ότι δεν έχει έχει τελειώσει ποδοσφαιρικά, καθώς θεωρεί πως μπορεί να συνεισφέρει πολλά στους Καταλανούς.

Την Δευτέρα (15/11) ο Βραζιλιάνος αστέρας, ο οποίος θα αμείβεται με μόλις ένα (!) ευρώ την εβδομάδα, κάνοντας πράξη τα όσα έλεγε και να αγωνίζεται στην Μπαρτσελόνα, χωρίς υψηλές αποδοχές, μετέβηκε στη Βαρκελώνη για τις υπογραφές και τις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις.

Σήμερα (17/11) έγινε και η επίσημη παρουσίασή του από τους «μπλαουγκράνα», με τον Ντάνι Άλβες να καταφτάνει στο «Καμπ Νόου» με σακάκι και παντόφλες! Μάλιστα, όπως διαπιστώθηκε φόρεσε ξανά παντόφλες όπως είχε κάνει και στην παρουσίασή του το 2008.

«Φοράω φλιπ-φλοπς γιατί μερικά πράγματα μπορούν να αλλάξουν κι άλλα πάλι όχι...», όπως εξήγησε και ο ίδιος.

Dani Alves his first day at Barça in 2008. He also once came with flip-flops 😅 pic.twitter.com/iKm0mrCQyS