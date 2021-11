«Η Μάντσεστερ Σίτι συμφώνησε για τον δανεισμό του Στέρλινγκ στην Μπαρτσελόνα»

Η Μάντσεστερ Σίτι φαίνεται ότι είναι σύμφωνη για την παραχώρηση του Ραχίμ Στέρλινγκ στην Μπαρτσελόνα, αλλά με τη μορφή δανεισμού τον Γενάρη και υποχρεωτική αγορά το καλοκαίρι.

Η Μπαρτσελόνα, επιμένει για την απόκτηση του 26χρονου Άγγλου μεσοεπιθετικού. Μπορεί το τελευταίο διάστημα δημοσιεύματα στην Αγγλία να ανέφεραν ότι η Μάντσεστερ Σίτι δεν είναι διατεθειμένη να τον παραχωρήσει, ωστόσο η «Mundo Deportivo» στην Ισπανία αναφέρει οι «Πολίτες» άλλαξαν γνώμη κι είναι πλέον έτοιμοι να αποχωριστούν τον Ραχίμ Στέρλινγκ.

Ο άσος της Μάντσεστερ Σίτι, έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τους «μπλαουγκράνα» και δεν αποκλείεται τον Ιανουάριο, να υπάρξουν εξελίξεις γύρω από την υπόθεσή του. Οπως αναφέρει μάλιστα το ισπανικό δημοσίευμα, η Μάντσεστερ Σίτι είναι θετική στην παραχώρησή του με τη μορφή δανεισμού τον Γενάρη, αλλά με υποχρεωτική ρήτρα αγοράς ύψους 50 εκατομμυρίων ευρώ, στο τέλος της σεζόν.

Από την πλευρά του πάντως, ο Στέρλινγκ έχει εκφράσει το ενδιαφέρον του να πάει σε ξένο πρωτάθλημα και δη στην Μπαρτσελόνα, ενώ και ο Γκουαρδιόλα άφησε ξεκάθαρα να εννοηθεί πως η πόρτα (της αποχώρησης) είναι ανοιχτή για όποιον δεν είναι χαρούμενος.

