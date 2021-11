Τσάβι: Συναντώντας το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον

Ο Τσάβι είναι πίσω στο σπίτι του. Θα συναντήσει αρκετούς με τους οποίους ήταν συμπαίκτης και ακόμα περισσότερους που όταν εκείνος έφευγε εκείνοι... ετοιμάζονταν για το σήμερα!

Σεζόν 2014-2015. Ο Τσάβι Ερνάντεθ λέει «εις το επανιδείν» στη μεγάλη του αγάπη την Μπαρτσελόνα.

Ολοκληρώνει τη σεζόν με 44 συμμετοχές, 2 γκολ και 9 ασίστ. Με το σήμα της Μπάρτσα, ως παίκτης, θα μετρήσει συνολικά 767 ματς, 85 γκολ και 185 ασίστ.

Aπολογισμός τροπαίων με τους μπλαουγκράνα: 8 πρωταθλήματα Ισπανίας, 3 Κύπελλα Ισπανίας, 6 Supercopa Ισπανίας, 4 Champions League, 2 UEFA Super Cup, 2 FIFA Club World Cup.

Στις 23/5 του 2015 αποχαιρετά τον κόσμο στο Καμπ Νου, στο 2-2 με την Λα Κορούνια και λίγες μέρες αργότερα βάζει τελεία στο μεγαλύτερο και σπουδαιότερο κεφάλαιο της καριέρας του ως παίκτης, στον τελικό του Βερολίνου απέναντι στη Γιουβέντους (η Μπαρτσελόνα νίκησε 3-1).

Προπονητής τότε ήταν ο Λουίς Ενρίκε, σήμερα είναι εκείνος που κάθεται στον πάγκο, στην πιο κρίσιμη φάση της σύγχρονης ιστορίας του συλλόγου.

Από τότε μέχρι σήμερα άλλαξαν πολλά στους Καταλανούς. Μέχρι κι ο Μέσι είναι στο Παρίσι κι οι μπλαουγκράνα καλούνται να βρουν το δρόμο τους και πάλι χωρίς αυτόν.

Υπάρχουν παίκτες στο νυν ρόστερ, όμως, που συνδέονται με τον Τσάβι και υπήρξαν συμπαίκτες του.

Τερ Στέγκεν: Πήγε στη Βαρκελώνη το 2014 και πρόλαβε το θρυλικό αρχηγός της ομάδας πριν αυτός αποχωρήσει για το Κατάρ.

Πικέ: (Σχεδόν) για πάντα μαζί! Πλέον ο Πικέ θα είναι και παίκτης του Τσάβι.

Ζόρντι Αλμπα: Στην Μπάρτσα από το 2012 και σήμερα, στα 32 του, καλείται να βοηθήσει τον άλλοτε αρχηγό του στο νέο του ξεκίνημα και στην αρχή μιας νέας εποχής το σύλλογο.

Μπουσκέτς: Από τις παλιές καραβάνες. Όλη του η ποδοσφαιρική διαδρομή συνδέεται με την ομάδα της Καταλωνίας. Φυσικά ήταν στο πλευρό του Τσάβι και τώρα καλείται κι αυτός να βγει μπροστά γι' αυτόν.

Όσκαρ Μινγκέθα: Το 2007 βρέθηκε στα τμήματα υποδομών της ομάδας. Το 2017 ανέβηκε στην ομάδα Β' και από το 2020 είναι μέλος της πρώτης ομάδας. Θα καθιερωθεί στα πλάνα του ανθρώπου που θαύμαζε ως παίκτη;

Ερικ Γκαρθία: Από το 2008 μέχρι το 2017 ήταν στην ακαδημία της Μπαρτσελόνα. Στη συνέχεια πήγε στη Σίτι του Γκουαρδιόλα και φέτος επέστρεψε στη Βαρκελώνη.

Νίκο Γκονθάλεθ: Ο 19χρονος μέσος, βρέθηκε στη Μασία το 2013. Όταν ο Τσάβι έφευγε από το σύλλογο ήταν μόλις 15 ετών και σήμερα θα ψάξει την... ποδοσφαιρική του ενηλικίωση με τον Τσάβι να τον καθοδηγεί.

Φατί: Το μεγάλο αστέρι στο «αύριο» της Μπαρτσελόνα. Αυτός που πήρε τη φανέλα με το 10 και έχει πέσει πάνω του ένα τεράστιο βάρος. Το 2012 άφησε την Σεβίλλη για τους «μπλαουγκράνα» και το 2019 πήρε το βάφτισμα στην πρώτη ομάδα. Σήμερα καλείται να μείνει όρθιος και να γίνει ο «Μέσι» στην ομάδα του Τσάβι!

Iνιάκι Πένια: Στην Μπαρτσελόνα από το 2012. Εμαθε κι αυτός από... παιδάκι τί εστί Τσάβι γι' αυτόν το σύλλογο.

Ρίκι Πουτζ: Το 2013 βρίσκεται από την Τεράσα στην Μασία. Στα 22 του χρόνια μετρά ήδη αρκετές εμπειρίες με την πρώτη ομάδα.

Αλεξ Μπαλντέ: Στην οικογένεια της Μπαρτσελόνα από το 2011, όταν κι άφησε την Εσπανιόλ. Το 2020 έπαιξε για την Β' ομάδα και από φέτος είναι στην πρώτη ομάδα, με σκοπό να καθιερωθεί. Αρκεί να πείσει τον Τσάβι - αν κι ο 18χρονος έχει όλα τα στοιχεία για να λάμψει στο αριστερό άκρο της άμυνας.

Γκάβι: Το 2015 ο Τσάβι έφευγε από την Μπαρτσελόνα κι ο Γκάβι ερχόταν στην Μασία. Από τα 17 του είναι στην πρώτη ομάδα και σήμερα στα 19 του έχει την ευκαιρία να γίνει πρωταγωνιστής της νέας εποχής της Μπάρτσα.

