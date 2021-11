Ιάγο Άσπας, o «δήμιος» της Μπαρτσελόνα (vid)

Ο Ιάγκο Άσπας κάθε φορά που συναντάει την Μπαρτσελόνα στο δρόμο του

Η Μπαρτσελόνα παρά το γεγονός ότι πήγε στα αποδυτήρια με τρία τέρματα διαφορά, είδε την Θέλτα να την ισοφαρίζει στις καθυστερήσεις (3-3) με τον Ιάγκο Άσπας.

Ο Ισπανός επιθετικός των Κελτών, συνέχισε το εντυπωσιακό σερί που έχει «χτίσει» κόντρα στους «μπλαουγκράνα» τα τελευταία χρόνια και απέδειξε ότι παρά το γεγονός ότι διανύει το 34ο έτος της ηλικίας του, η παρουσία του σε τέτοια ματς είναι καταλυτική.

Στο πρόσφατο παιχνίδι με τους Καταλανούς, ο Άσπας βρήκε δύο φορές τον δρόμο προς τα αντίπαλα δίχτυα και με αυτόν τον τρόπο έφτασε τα εννέα τέρματα με αντίπαλο την Μπαρτσελόνα, αλλά και τις τρεις ασίστ. Το εντυπωσιακότερο όμως όλων είναι το γεγονός ότι τον συγκεκριμένο αριθμό τερμάτων, τον πέτυχε σε 14 συμμετοχές.

Iago Aspas, aka Barcelona’s worse nightmare, equalizing in the dying seconds of the match after being down 3-0. What a golazo! Grande Aspas!



pic.twitter.com/EtifM1DKEZ