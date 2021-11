Τσάβι: Με δάκρυα ο αποχαιρετισμός στην Αλ Σαντ (pics)

Ο Τσάβι είπε το «αντίο» στους παίκτες του στην Αλ Σαντ πριν την ανακοίνωση της Μπαρτσελόνα για την επιστροφή του στο σπίτι και ο αποχαιρετισμός είχε δάκρυα συγκίνησης.

Ο άλλοτε ηγέτης του άξονα των «μπλαουγκράνα» πλέον θα βρίσκεται στον πάγκο της ομάδας της Καταλονίας με στόχο να την ξαναβάλει στον ίσιο δρόμο και να οδηγήσει σε νέες επιτυχίες σε αυτή την μεταβατική περίοδο που συνεχίζεται πλέον δίχως τον Λιονέλ Μέσι.

Το απόγευμα της Παρασκευής ο Τσάβι αποχαιρέτησε άπαντες στην Αλ Σαντ, με την οποία αποκόμισε πολύτιμες εμπειρίες στην προπονητική του καριέρα και τώρα αισθάνθηκε έτοιμος για το τεράστιο βήμα στον πάγκο των «μπλαουγκράνα».

Οι στιγμές είχαν αρκετή συγκίνηση για τον πρώην, πλεόν, κόουτς του συλλόγου του Κατάρ, καθώς με αυτούς τους ποδοσφαιριστές έμαθε κι εκείνος περισσότερα για τον εαυτό του και τις ικανότητές του στο χώρο της προπονητικής.

An emotional Xavi says goodbye to his players and staff 😢 pic.twitter.com/MIOrDyMCJw