Φατί: Ξανά εκτός μάχης, απών από το ματς με την Ράγιο

Ο Ανσού Φατί αποκόμισε τραυματισμό στο clasico και θ' απουσιάσει απόψε από το ματς της Μπαρτσελόνα με την Ράγιο Βαγιεκάνο.

Ο Ρόναλντ Κούμαν είχε αρχίσει να χαμογελάει ξανά βλέποντας τον νεαρό επιθετικό να έχει επιστρέψει πριν από λίγο καιρό έπειτα από μεγάλο διάστημα απουσίας. Σκόραρε, βοηθούσε την ομάδα, υπέγραψε και την επέκταση του συμβολαίου του και τώρα ξαναμένει εκτός.

Ένα πρόβλημα που αποκόμισε στο γόνατο στο clasico της περασμένης Κυριακής καθιστά τον Φατί μη διαθέσιμο για το αποψινό παιχνίδι με την Ράγιο Βαγιεκάνο, δίχως να έχει γίνει γνωστό κάτι περισσότερο αναφορικά με την επιστροφή του στα πλάνα του Κούμαν τις επόμενες μέρες...

⚠️ The first team player @ANSUFATI has pain in his right knee. He is unavailable for selection and his recovery will dictate his return.#RayoBarça pic.twitter.com/L37Lr5AUVd