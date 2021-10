Μπενζεμά - Βαλμπουενά:Στις 24 Νοεμβρίου η απόφαση για το ροζ σκάνδαλο

To διακστήριο ενημέρωσε πως μετά την ολοκλήρωση της ακροαματικής διαδικασίας η απόφαση θα εκδωθεί στις 24 Νοεμβρίου.

Ολοκληρώθηκε η ακροματική διαδικασία για το πολύκροτο «ροζ» σκάνδαλο, στο οποίο εμπλέκονται ο Καρίμ Μπενζεμά και ο Ματιέ Βαλμπουενά. Ενώπιον του δικαστηρίου κατέθεσαν πέντε άτομα, μεταξύ αυτών και ο 33χρονος φορ της Ρεάλ Μαδρίτης.

Οι εμπλεκόμενοι θα πρέπει να κάνουν... υπομονή για ένα μήνα μέχρι να μάθουν την έκβαση της υπόθεσης. Συγκεκριμένα, η απόφαση του δικαστηρίου των Βερσαλλιών θα εκδοθεί στις 24 Νοεμβρίου, στις 09:30, τοπική ώρα.

Την Πέμπτη (21/10) η εισαγγελέας πρότεινε τις ποινές που θέλει να επιβληθούν. Για τον Μπενζεμά η εισήγηση ήταν ποινή φυλάκισης δέκα μηνών με αναστολή και πρόστιμο 75.000 ευρώ, ενώ ο δικηγόρος του Ματιέ Βαλμπουενά ζήτησε 150.000 ευρώ για ηθική βλάβη. Για τον Μουσταφά Ζουαουί που θεωρείται ο υποκινητής του εκβιασμού, η εισαγγελέας πρότεινε ποινή φυλάκισης τεσσάρων χρόνων και πρόστιμο 15.000 ευρώ, ενώ για τον Καρίμ Ζενάτι η εισήγηση αφορά διετή φυλάκιση.

