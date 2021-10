Μπαρτσελόνα: Χρωστάει ακόμα εκατομμύρια στη Λίβερπουλ για τον Κουτίνιο

Η Μπαρτσελόνα, εξακολουθεί να έχει ανοιχτούς λογαριασμούς με την Λίβερπουλ, καθώς δεν έχει ξεχρεώσει ακόμα την μεταγραφή του Φελίπε Κουτίνιο.

Ηταν Ιανουάριος του 2018, όταν η Μπαρτσελόνα έβγαλε από τα ταμεία 135 εκατομμύρια ευρώ για τον αποκτήσει από την Λίβερπουλ. Το κόστος της μεταγραφής θα μπορούσε να φτάσει μέχρι τα 167 εκατομμύρια ευρώ αν συμπληρώνονταν κάποιες συνθήκες.

Η μεταγραφή, όμως, δεν απέδωσε, καθώς μετά από 9 6συμμετοχές, ο 29χρονος Βραζιλιάνος, έχει πετύχει 23 τέρματα και 14 ασίστ, ενώ παράλληλα η καριέρα του στους «μπλαουγκράνα» έχει στιγματιστεί με συχνούς τραυματισμούς.

Τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η Μπαρτσελόνα είναι αδύνατον να μειωθούν κι αυτό διότι ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που έχει προκύψει τα τελευταία χρόνια είναι το γεγονός ότι η διοίκηση δεν έχει εξοφλήσει ακόμα αρκετές μεταγραφές που είχαν γίνει τα περασμένα χρόνια. Μία από αυτές, σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η «Cadena Ser», είναι του Φελίπε Κουτίνιο.

Οι Καταλανοί εξακολουθούν να έχουν οφειλές ύψους 42 εκατομμυρίων ευρώ στη Λίβερπουλ, για την μεταγραφή του Βραζιλιάνου μεσοεπιθετικού, η οποία πραγματοποιήθηκε πριν από τρία χρόνια! Ο Τζουάν Λαπόρτα πάντως, σύμφωνα με το εν λόγω δημοσίευμα, είναι αισιόδοξος ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα ο σύλλογος θα καταφέρει να βρει τα χρήματα και να τα προσφέρει στους «Reds».

