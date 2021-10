Εξω φρενών με τον Κούμαν ο Ζόρντι Άλμπα: «Γιατί δεν με βάζετε;» (vid)

Εξαλλος ήταν ο Ζόρντι Άλμπα με τον Ρόναλντ Κούμαν και τους συνεργάτες του, οι οποίοι δεν τον επέλεξαν να αγωνιστεί ούτε λεπτό στο ντέρμπι με την Ατλέτικο.

Η Μπαρτσελόνα, γνώρισε, δίκαια, την ήττα με 2-0 από την Ατλέτικο και πλέον βρίσκεται στην 10η θέση της βαθμολογίας και στο -5 από την πρωτοπόρο Ρεάλ.

Το κλίμα στις τάξεις των «μπλαουγκράνα» φαίνεται ότι δεν είναι και το καλύτερο. Ο Ρόναλντ Κούμαν φαίνεται ότι μετράει μέρες στη Βαρκελώνη, μιας κι έχει χάσει την εμπιστοσύνη από τους φιλάθλους αλλά ακόμα κι από τους παίκτες της ομάδας.

Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια του αγώνα με τους «ροχιμπλάνκος», ο Ζόρντι Άλμπα εκνευρίστηκε με την απόφαση του προπονητή του, να μην τον επιλέξει να αγωνιστεί ούτε λεπτό.

Συγκεκριμένα, παρότι έκανε ζέσταμα για αρκετά λεπτά, ενημερώθηκε από τους συνεργάτες του Ολλανδού τεχνικού, μιας και Κούμαν ήταν τιμωρημένος, να κάτσει στον πάγκο μιας και δεν θα περνούσε στο ματς. Αυτό προκάλεσε την έκρηξη του Ισπανού μπακ, ο οποίος απορημένος τους είπε: «Γιατί δεν με βάζετε;».

Ενας εκ των συνεργατών του Κούμαν, του έδειξε με χαρακτηριστικό τρόπο το ακουστικό του, αφήνοντας να εννοηθεί πως ήταν απόφαση του 58χρονου προπονητή των Καταλανών. Ο Άλμπα πάντως, παρέμεινε στον πάγκο αλλά ήταν εμφανές πως ήταν έξαλλος.

