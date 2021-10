Γιάγια Τουρέ: Αυτοπροτάθηκε να επιστρέψει στην Μπαρτσελόνα

Ο άλλοτε αστέρας της Μπαρτσελόνα, Γιάγια Τουρέ βλέποντας την αγαπημένη του ομάδα να βρίσκεται στο χείλος του γκρεμού, προσφέρθηκε να την βοηθήσει με οποιονδήποτε τρόπο.

Ο Γιάγια Τουρέ το 2007 πήγε στην Μπαρτσελόνα και μέχρι το 2009 είχε κατακτήσει το Champions League, το πρωτάθλημα, το ισπανικό Κύπελλο, το Κύπελλο Συλλόγων, το ισπανικό Super Cup και το UEFA Super Cup, ενώ ήταν επίσης πρωταθλητής τη σεζόν 2009-2010.

Όπως πολλοί πρώην παίκτες της Μπαρτσελόνα, έτσι και ο άλλοτε άσος του Ολυμπιακού, απελπίζεται με την τρέχουσα κατάσταση των «μπλαουγκράνα», οι οποίοι πλέον, μετά τη νέα ήττα στο πρωτάθλημα, από την Ατλέτικο με 2-0, βρίσκονται στην ένατη θέση της βαθμολογικής κατάταξης με 12 βαθμούς.

Γι' αυτό και ο Τουρέ, προθυμοποιήθηκε να βοηθήσει με οποιονδήποτε τρόπο την αγαπημένη του ομάδα ακόμα κι αν χρειαστεί να επιστρέψει και να αναλάβει κάποιο πόστο στην τεχνική ηγεσία.

«Μπορεί να είναι μια δύσκολη στιγμή για τον σύλλογο, αλλά η πίστη μου για την Μπαρτσελόνα είναι ισχυρή. Θα είμαι πάντα διαθέσιμος για το σύλλογο αν με χρειαστεί, καθώς η καρδιά μου είναι για πάντα με το κλαμπ, τους ανθρώπους και τους οπαδούς της!», έγραψε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter, ο Γιάγια Τουρέ, ο οποίος αυτή τη στιγμή εργάζεται ως βοηθός στην ομάδα της Αχμάτ Γκρόζνι στη Ρωσία.

It may be a difficult time for the club but my belief for @FCBarcelona is strong. I will always be available for the club should they need me anytime as my heart is forever with the club, the people and the fans! #ForçaBarça https://t.co/YjUnxrh5Md