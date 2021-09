Πέδρι: Η χρηματιστηριακή αξία του είναι ίση με του Μέσι (pic)

Ο 18χρονος μεσοεπιθετικός της Μπαρτσελόνα, είδε μέσα σε διάστημα λίγων μηνών την χρηματιστηριακή αξία του να εκτοξεύεσαι σε σημείο που να είναι ίδια με του πρώην συμπαίκτη του Λιονέλ Μέσι.

Τον Οκτώβριο του 2020, ο Πέδρι, βάσει του transfermarkt δεν κόστιζε παραπάνω από 15 εκατομμύρια ευρώ. Λίγους μήνες αργότερα, η χρηματιστηριακή αξία του Ισπανού άσου έχει εκτοξευτεί στα 80 εκατομμύρια ευρώ.

Οπως την ίδια τιμή έχει και ο 34χρονος Αργεντινός αστέρας Λιονέλ Μέσι αυτή τη στιγμή, ο οποίος αποφάσισε αποχωρήσει από την Μπαρτσελόνα και να ανοίξει νέο κεφάλαιο στην καριέρα του, και να αγωνίζεται με τη φανέλα της Παρί Σεν Ζερμέν.

Θυμίζουμε ότι ο Πέδρι, διανύει το 18ο έτος της ηλικίας του και φέτος απέδειξε το πάθος και την αγάπη του για το ποδόσφαιρο. Εκλεισε μία σεζόν έχοντας αγωνιστεί σε 73 παιχνίδια σε 9 διαφορετικές διοργανώσεις. Τα περισσότερα από κάθε άλλον ποδοσφαιριστή.

Pedri's market value has gone from €7.2m to €80m within a year. He is currently Barcelona's 2nd most valuable player behind Frenkie De Jong (€90m).



Lionel Messi's market value is also €80m.



The market value was updated today.



