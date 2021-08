Σενάριο για «τράμπα» Γκριζμάν και Ζοάο Φέλιξ

Τo ESPN αναφέρει πως Μπαρτσελόνα και Ατλέτικο Μαδρίτης συζητούν για ανταλλαγή του Αντουάν Γκριζμάν με τον Ζοάο Φέλιξ.

Σε διαπραγματεύσεις βρίσκονται Μπαρτσελόνα και Ατλέτικο Μαδρίτης για μια ανταλλαγή… βόμβα.

Σύμφωνα με το ESPN οι δύο ομάδες της La Liga συζητούν για ανταλλαγή του Ζοάο Φέλιξ με τον Αντουάν Γκριζμάν, με τον σύλλογο της Μαδρίτης να το σκέφτεται σοβαρά!

Barcelona are negotiating with Atletico Madrid over a swap deal involving Joao Felix and Antoine Griezmann, sources have confirmed to @samuelmarsden & @moillorens



https://t.co/WzXmVfnFMp pic.twitter.com/AGifYMCFMi