Μπαρτσελόνα: Ο Μορίμπα αποφάσισε να αλλάξει υπηκοότητα και να αγωνίζεται με την εθνική Γουινέας (pic)

Ο Ιλάις Μορίμπα πήρε μια σημαντική απόφαση για το μέλλον του, καθώς αποφάσισε να αλλάξει υπηκοότητα και να αγωνίζεται για λογαριασμό της εθνικής Γουινέας.

Ο 18χρονος άσος κατάγεται από την Γουινέα αλλά έχει ισπανική υπηκοότητα και μάλιστα έχει εκπροσωπήσει τη «φούρια ρόχα» στα μικρότερα τμήματα, καταγράφοντας πέντε συμμετοχές με την Κ17.

Ωστόσο, μετά την πρόσφατη συνάντηση του πατέρα του με ανθρώπους της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της Γουινέας, ο Μορίμπα αποφάσισε πως πλέον θα εκπροσωπεί τη χώρα γέννησής του στο μέλλον.

Μάλιστα, σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η «AS», ο Μορίμπα ενδέχεται να συμπεριληφθεί και στην αποστολή της εθνικής Γουινέας, για τα παιχνίδια με την Γουινέα-Μπισάου και το Μαρόκο τον επόμενο μήνα.

Ο Ιλάις Μορίμπα βλέπει το συμβόλαιό του με την Μπαρτσελόνα να εκπνέει τον Ιούνιο του 2022. Οι Καταλανοί σαφώς και θα ήθελαν να τον κρατήσουν, αφού θεωρείται ως ένα από τα σημαντικότερα περιουσιακά στοιχεία της ομάδα αλλά τα τεράστια οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο σύλλογος βάζουν εμπόδια στην υπόθεση παραμονής του παίκτη.

Ilaix Moriba has decided to play for the Guinea senior team, not Spain, per AS.



Born in Conakry, Moriba moved to Spain at a young age and has racked up five appearances for Spain’s U-17 side. Guinea will call him up for their next two matches. pic.twitter.com/TfwMEQp80Z