Κουτίνιο – Ομπαμεγιάνγκ: Εφικτή η ανταλλαγή σε Μπαρτσελόνα και Άρσεναλ (vid)

Ο Ρόναλντ Κούμαν ζητάει επιθετικό για την ενίσχυση της Μπαρτσελόνα και το σενάριο του Ομπαμεγιάνγκ «παίζει» δυνατά τις τελευταίες ημέρες, συμπεριλαμβάνοντας και την ανταλλαγή του Κουτίνιο.

Οι «μπλαουγκράνα» θέλουν να πάρουν επιθετικό, έπειτα και από εισήγηση του Κούμαν, ωστόσο, λόγω και της τρομερά κακής οικονομικής κατάστασης στον σύλλογο, γνωρίζουν πως θα πρέπει να χειριστούν έξυπνα την υπόθεση.

Όπως αναφέρεται από το SkySports και επιβεβαιώνεται από τον ισπανικό Τύπο, το θέμα του Πιέρ – Εμερίκ Ομπαμεγιάνγκ επικρατεί στο ρεπορτάζ της ομάδας της Καταλονίας, ωστόσο, προκύπτει και ζήτημα ανταλλαγής με τον Φιλίπε Κουτίνιο.

Το συγκεκριμένο όνομα προέκυψε λόγω και του παρόμοιου μισθού που λαμβάνει ο Βραζιλιάνος συγκριτικά με τον Γκαμπονέζο άσο της Άρσεναλ, με την ανταλλαγή να είναι ένα ενδεχόμενο που ασφαλώς ευνοεί την Μπαρτσελόνα ώστε να γλιτώσει την ανάγκη να βγάλει ένα μεγάλο ποσό από τα ταμεία της για τη μεταγραφή...

