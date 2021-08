Οπαδός της Μπαρτσελόνα έκλαιγε έξω από το «Καμπ Νόου» για την αποχώρηση του Μέσι (vid)

Ενας φίλος της Μπαρτσελόνα δεν μπόρεσε να διαχειριστεί την αποχώρηση του Λιονέλ Μέσι από την ομάδα και ξέσπασε σε λυγμούς, έξω από το «Καμπ Νόου».

Δύσκολο βράδυ πέρασαν οι οπαδοί της Μπαρτσελόνα, μετά την είδηση αποχώρησης του Λιονέλ Μέσι από την ομάδα τους. Επειτα από 21 ολόκληρα χρόνια και 35 τίτλους στη Βαρκελώνη ο Αργεντινός αστέρας λέει «αντίο» στον σύλλογο της καρδιάς του και πλέον είναι ελεύθερος να αναζητήσει τον επόμενο σταθμό στην καριέρα του.

Μετά την συγκεκριμένη είδηση, αρκετοί οπαδοί των «μπλαουγράνα» συγκεντρώθηκαν στο «Καμπ Νόου» ως ένδειξη διαμαρτυρίας. Μερικοί εξ αυτών δεν άντεξαν και ξέσπασαν σε λυγμούς.

Χαρακτηριστική η εικόνα ενός φίλου της Μπαρτσελόνα, ο οποίος κρατώντας μία φανέλα του Αργεντινού άσου, δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυα του, ελπίζοντας πως στο τέλος ο Μέσι θα αλλάξει την απόφασή του.

