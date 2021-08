Λιονέλ Μέσι: Ένα φινάλε με αιτίες και φόντο μια μεγάλη κόντρα... (pics & vids)

Ιδιαίτερη περίπτωση. Μια ιστορία μοναδική. Ο Μέσι και η Μπαρτσελόνα χώρισαν. Όχι γιατί το ήθελαν, αλλά γιατί η κόντρα με την LaLiga καλά κρατεί. Το επίσημο «διαζύγιο» έφερε τέλος εποχής. Κι όμως, δεν είναι όπως αυτά που έχουμε συνηθίσει...

Ο Μέσι ήθελε, η ομάδα ήθελε, ο Λαπόρτα ήταν πανευτυχής, όλοι είχαν συμφωνήσει κι όμως... έπρεπε να το χαλάσουν.

Η σχέση αυτή που κρατούσε επί 21 χρόνια, τερματίστηκε με κάθε επισημότητα το βράδυ της Πέμπτης.

Η Μπαρτσελόνα ανακοίνωσε επίσημα το φινάλε της συνεργασίας της με τον Αργεντινό μύθο, ο οποίος ούτως ή άλλως από την 1η Ιουλίου ήταν ελεύθερος, όμως, τώρα, με οριστική ανακοίνωση οι «μπλαουγκράνα» ενημέρωσαν ότι δεν θα υπάρξει υπογραφή νέου συμβολαίου.

Αυτό, διότι ... οι κανονισμοί της LaLiga δεν το επέτρεψαν. Γιατί ο Χαβιέρ Τέμπας, ισχυρός άνδρας της διοργανώτριας αρχής, θέλει να επιβάλει Financial Fair Play μετά και τα όσα συνέβησαν με την πανδημία.

Η αποχώρηση του Μέσι από τη Μπαρτσελόνα έχει στο φόντο μια κόντρα που παραμένει αγεφύρωτη ανάμεσα στους Καταλανούς και την LaLiga και η αλήθεια είναι πως δεν αφορά μονάχα τα οικονομικά. Υπάρχει και το θέμα της European Super League.

Ας δούμε, όμως, ορισμένα δεδομένα που φαίνεται να ισχύουν αυτή τη στιγμή...

21 years ago, 13-year-old Lionel Messi joined La Masia. The rest is history. pic.twitter.com/jWINKZL4we

Και πέρυσι το καλοκαίρι όλα έδειχναν ότι είχε φτάσει η στιγμή που όλοι θα ζούσαμε την ημέρα που η Μπαρτσελόνα και ο Μέσι δεν θα ήταν μαζί. Τότε υπήρξε ανατροπή λόγω της παραίτησης της διοίκησης Μπαρτομέου και της έναρξης της εποχής Λαπόρτα. Τώρα, υπάρχει επίσημη ανακοίνωση αποχωρισμού.

«Διαζυγίου». Ιστορικού φινάλε μιας ποδοσφαιρικής σχέσης που ήταν κάτι παραπάνω από μια επαγγελματική συμφωνία. Ο Λιονέλ Μέσι έπειτα από 778 παιχνίδια, 672 γκολ, 268 ασίστ, 34 τρόπαια, συμμετοχή σε γκολ ανά 72 λεπτά αγώνα, 48 χατ-τρικ, 50 γκολ με εκτέλεση φάουλ, 542 νίκες, 6 Χρυσές Μπάλες, 6 Χρυσά Παπούτσια και 8 βραβεία του κορυφαίου στην LaLiga, αποτελεί παρελθόν.

Έπειτα από 21 χρόνια και μετά από εκείνη την υπογραφή στην γνωστή χαρτοπετσέτα, ο Αργεντινός που έφτασε στο ποδόσφαιρο για ν' αποδείξει πως είναι ίσως ο κορυφαίος όλων των εποχών, βγάζει τη μπλαουγκράνα φανέλα...

Lionel Messi at Barcelona. Thank you for the memories. 💙❤️ pic.twitter.com/PA3JMaShGV

Με τις Ρεάλ και Μπαρτσελόνα να έχουν συμμαχήσει με την Γιουβέντους για την European Super League, να έχουν έρθει σε άμεση κόντρα με την UEFA και να μην κάνουν πίσω, πλέον η LaLiga χάνει και το δεύτερο μεγαλύτερο αστέρι της μετά τον Κριστιάνο Ρονάλντο.

Δίχως τον Πορτογάλο και εφόσον πορευτεί δίχως τον Λιονέλ Μέσι με διαφορά τριετίας το ισπανικό πρωτάθλημα αποδυναμώνεται τρομερά σε επίπεδο αντικτύπου προς τους οπαδούς και ελκυστικού προϊόντος προς τον ουδέτερο φίλαθλο.

Η LaLiga είχε ανακοινώσει την συμφωνία με την ιδιωτική εταιρεία μετοχών CVC Capital Partners αντί 2.7 δισ. ευρώ. Αυτό ήρθε ως αποτέλεσμα της πανδημίας και της κάκιστης κατάστασης που προκλήθηκε στα οικονομικά των ομάδων στην Ισπανία, όπως επίσης και σε αρκετές άλλες χώρες.

Παρ' όλα αυτά, μακροπρόθεσμα, πλέον η διοργανώτρια Αρχή θ' αρχίσει να βλέπει και τις συνέπειες της απουσίας των δύο μεγάλων σούπερ σταρ, σε ό,τι αφορά την δυναμική του προϊόντος που θα πουλάει...

Messi vs. Ronaldo.



Barcelona vs. Real Madrid.



No one will forget this era. pic.twitter.com/GMgmY0tZM7