Κρόος: Εκτός για έξι εβδομάδες, χάνει την αρχή της σεζόν

Σοβαρό πρόβλημα προέκυψε στις τάξεις της Ρεάλ, καθώς ο Τόνι Κρόος θα χρειαστεί να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για τις επόμενες έξι εβδομάδες, λόγω τραυματισμού.

Πριν καν ξεκινήσει η νέα σεζόν, εμφανίστηκαν τα πρώτα προβλήματα τραυματισμών για την Ρεάλ.

Ο Κάρλο Αντσελότι θα πρέπει να πορευτεί στην αρχή της σεζόν χωρίς τον Τόνι Κρόος, καθώς οι έντονοι πόνοι του Γερμανού μέσου στο ισχίο πρέπει να αντιμετωπιστούν με αποφόρτιση, αγωγή και αποχή από τις προπονήσεις.

Ετσι 11 ημέρες πριν από την σέντρα της La Liga, ο Κάρλο Αντσελότι χάνει ένα πολύτιμο γρανάζι από την μεσαία του γραμμή. Πιθανοί αντικαταστάτες του είναι οι Ίσκο, Βαλβέρδε και Όντεγκαρντ, οι οποίοι θα προσπαθήσουν να καλύψουν το κενό του Κρόος, στον άξονα.

After several month of problems on my pubic bone i think its time to give it a rest and work on it to be well prepared for a long season. Back asap as always. pic.twitter.com/NP6oBcRNcj