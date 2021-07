Ετό: «Δεν έπαιξα εγώ με τον Μέσι, ο Μέσι έπαιξε μ' εμένα»! (vid)

Ο Σαμουέλ Ετό έβαλε τον εαυτό του πάνω από τον Λιονέλ Μέσι και διόρθωσε δημοσιογράφο σε αναφορά για τον Αργεντινό!

Με σαφή τη διάθεση να πάρει όλη τη δόξα και επιδεικνύοντας την υπεροψία του, ο Σαμουέλ Ετό προσπάθησε να δείξει πως ήταν... τιμή του Μέσι το γεγονός πως συνυπήρξαν στην Μπαρτσελόνα κι όχι δική του που έπαιξε δίπλα στον Αργεντινό αστέρα.

Σε αναφορά για τον Ανσού Φατί και όσα θα μπορεί να κερδίσει από τον Μέσι, ο Σαμουέλ Ετό άκουσε από τον δημοσιογράφο να του λέει πως εκείνος έπαιξε με τον Αργεντινό και ο Καμερουνέζος απάντησε:

«Όχι, όχι, έχει μεγάλη διαφορά, ο Μέσι έπαιξε μαζί μου, όχι εγώ με τον Μέσι»!

Samuel Eto’o had to set the record straight when told "he played with Messi" 😅



(via roadto2022en/TikTok) pic.twitter.com/XjOY5heta4