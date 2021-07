Ο Μέσι άνοιξε το σπίτι του στο Μαϊάμι για να χαιρετήσει τους θαυμαστές του (vid)

Δεκάδες κάτοικοι του Μαϊάμι είπαν «καλημέρα» από κοντά στον Λιονέλ Μέσι, ο οποίος άνοιξε την πόρτα του σπιτιού του για να τους χαιρετήσει και να φωτογραφηθεί μαζί τους.

Μπορεί να τον έπιασαν απροετοίμαστο έξω από το εστιατόριο και να προκάλεσαν «χαμό» καθώς αποχωρούσε με τη συνοδεία σωματοφυλάκων, αλλά ο Λιονέλ Μέσι θέλει να κάνει χαρούμενους τους Αμερικανούς θαυμαστές του και το απέδειξε στην πράξη.

Δεκάδες κόσμου συγκεντρώθηκαν το πρωί έξω από το πολυτελές σπίτι του Λίο και της οικογένειάς του στην παραθαλάσσια περιοχή «Key Biscane» της Φλόριντα, με τον σταρ της Μπαρτσελόνα και της εθνικής Αργεντινής να ανοίγει την πόρτα του γκαράζ για να τους χαιρετήσει και στη συνέχεια να φωτογραφηθεί με μικρούς και μεγάλους φίλους. Μια μέρα που θα τους μείνει αξέχαστη για πάντα.

Messi opened up his Miami home to say hello to waiting fans



