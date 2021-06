Υπογράφει άμεσα το νέο του συμβόλαιο με την Μπαρτσελόνα ο Μέσι (pic)

Εντός των επόμενων ημερών ο Λιονέλ Μέσι ενδέχεται να υπογράψει νέο συμβόλαιο συνεργασίας με την Μπαρτσελόνα.

Το τελευταίο διάστημα ισπανικά δημοσιεύματα ανέφεραν ότι ο Λιονέλ Μέσι τα έχει βρει σε όλα με την Μπαρτσελόνα και πως το μόνο που απομένει είναι να βάλει την υπογραφή του σε νέο συμβόλαιο συνεργασίας.

Οπως αναφέρει αυτή τη φορά ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Αργεντινός αστέρας δεν πρόκειται να απαντήσει αρνητικά στην πρόταση των «μπλαουγκράνα» και θα συνεχίσει με τους Καταλανούς έως το 2023.

Ωστόσο, δεν έχει γίνει ακόμα γνωστό το χρηματικό ποσό που θα έχει λαμβάνειν κάθε χρόνο, αλλά ούτε η νέα ρήτρα αποδέσμευσης που θα υπάρχει στο νέο του συμβόλαιο.

Πάντως το μόνο σίγουρο είναι πως ο Λιονέλ Μέσι, δεν πρόκειται να αποχωρήσει από το «Καμπ Νόου» και θα συνεχίσει να προσφέρει το έργο του στην Μπαρτσελόνα, τουλάχιστον για τα επόμενα δύο χρόνια.

Lionel Messi will extend his contract with Barcelona until June 2023, all parties involved have no doubt - but there are still some clauses to be fixed in the contract ‘structure’. 🔵🔴🇦🇷 #Messi



...that’s why there’s no official announcement yet. But it’s just a matter of time.