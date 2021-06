Ο Ροναλντίνιο πείραξε τον Ράμος στο twitter και πήρε... πληρωμένη απάντηση (pics)

Φοβερός διάλογος με φωτογραφίες από Ροναλντίνιο και Σέρχιο Ράμος στο twitter, με τον Ισπανό αμυντικό να απαντάει στο πείραγμα του Βραζιλιάνου άσου.

Ο Ροναλντίνιο ανέφερε το όνομα του Σέρχιο Ράμος στο twitter καλώντας τον να θυμηθεί ένα clasico από κοινή τους φωτογραφία. Σε ένα παιχνίδι στο οποίο με τρομερή εμφάνισή του ο Βραζιλιάνος άσος της Μπαρτσελόνα είχε αναγκάσει τους οπαδούς της Ρεάλ Μαδρίτης να τον χειροκροτήσουν.

Ο Ράμος, ωστόσο, δεν το άφησε αναπάντητο. Κάτω από τη φωτογραφία, απάντησε πως θυμάται εκείνο το ματς, προσθέτοντας και μια άλλη φωτογραφία μερικούς μήνες μετά από τους πανηγυρισμούς των παικτών της Ρεάλ στο ανοικτό πούλμαν μαζί με τους φίλους της ομάδας στη Μαδρίτη για την κατάκτηση του τίτλου από τους Μερένχες. Γράφοντας ότι θυμάται ακόμα καλύτερα εκείνη τη νύχτα!

I do… but this one a few months later was way better @10Ronaldinho pic.twitter.com/RQ8ft4Kn4X