Ρεάλ Μαδρίτης: Επιστρέφουν οι δανεικοί Θεμπάγιος-Όντεγκααρντ από την Άρσεναλ (pic & vid)

Η Άρσεναλ ανακοίνωσε ότι δεν θα ανανεώσει τον δανεισμό των Ντάνι Θεμπάγιος και Μάρτιν Όντεγκααρντ κι έτσι οι δύο χαφ επιστρέφουν στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Δύο «μεταγραφές» βρίσκει ο Κάρλο Αντσελότι με το καλησπέρα στη δεύτερη θητεία του στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο λόγος για τους Ντάνι Θεμπάγιος και Μάρτιν Όντεγκααρντ, με την Άρσεναλ να ανακοινώνει το τέλος των δανεισμών τους έπειτα από δύο χρόνια στην περίπτωση του Ισπανού και μισής σεζόν στην περίπτωση του Νορβηγού χαφ.

Οι δύο παίκτες θα ενταχθούν ξανά στη Βασίλισσα και μένει να φανεί αν ο Ιταλός τεχνικός θα τους υπολογίσει στα πλάνα του για την επόμενη μέρα του κλαμπ υπό τις οδηγίες του.

Συνολικά την τελευταία διετία, ο Θεμπάγιος αγωνίστηκε 77 φορές με τη φανέλα των Κανονιέρηδων με απολογισμό 2 γκολ και 5 ασίστ, ενώ με τους Μερένγκες έχει παίξει σε 56 ματς (5 γκολ, 2 ασίστ) και η τελευταία του συμμετοχή είχε καταγραφεί τον Απρίλιο του 2019.

Από την άλλη, ο Όντεγκααρντ μετράει μόλις 11 συμμετοχές με την πρώτη ομάδα της Ρεάλ και ομολογουμένως άφησε θετικές εντυπώσεις τόσο στο εξάμηνο που πέρασε στο Βόρειο Λονδίνο (20 συμ./2 γκολ, 2 ασίστ), όσο και τη σεζόν 2019/20 ως δανεικός στη Ρεάλ Σοσιεδάδ.

