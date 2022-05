H Ίντερ έβγαλε «μέταλλο» πρωταθλήτριας, έκανε ανατροπή στην... ανατροπή κόντρα στη Γιουβέντους, νίκησε με 4-2 στην παράταση και σήκωσε στον ουρανό της Ρώμης το όγδοο Κύπελλο Ιταλίας στην ιστορία της! Πρωταγωνιστής ο ακούραστος Ιβάν Πέρισιτς, ο οποίος σκόραρε δις στην παράταση.

Η πρωταθλήτρια Ίντερ βρέθηκε να χάνει με 2-1, με ανατροπή στον τελικό του Κυπέλλου Ιταλίας κόντρα στην πολυνίκη του θεσμού (14 Κύπελλα), Γιουβέντους, όμως οι παίκτες του Σιμόνε Ιντζάγκι έκαναν την ολική ανατροπή και επικράτησαν της περσινής κατόχου του τροπαίου με 4-2! Πρώτη φορά στην ιστορία της που η Ίντερ κερδίζει σε τρία διαδοχικά ματς μέσα στη σεζόν τους «Μπιανκονέρι». Οι «Νερατζούρι» προσπέρασαν την Λάτσιο και έφτασαν τα οκτώ Coppa Italia στην ιστορία τους, έντεκα χρόνια μετά το τελευταίο τους Κύπελλο, ενώ η «Γιούβε» μετά από δέκα χρόνια θα ολοκληρώσει τη σεζόν χωρίς να πανηγυρίσει κάποιον τίτλο. Μεγάλος πρωταγωνιστής ο 33χρονος Ιβάν Πέρισιτς, ο οποίος στην παράταση σκόραρε δύο φορές.

Inter Milan raises the Coppa Italia trophy for the first time since 2011—while Juventus caps a season without any silverware 😳



(via @CBSSportsGolazo) pic.twitter.com/G43e71xceF