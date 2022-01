Ο Ιγκνάσιο Πουσέτο έπεσε... καταπάνω στον Μαουρίτσιο Σάρι στη διάρκεια του Λάτσιο-Ουντινέζε, με αποτέλεσμα ο Ιταλός τεχνικός να σωριαστεί στο χορτάρι και να ψάχνει πλέον νέο ζευγάρι γυαλιά, αφού αυτά που φορούσε έσπασαν.

Ο Μαουρίτσιο Σάρι είδε τη Λάτσιο να προκρίνεται μέσω παράτασης στους «8» του Κυπέλλου Ιταλίας, χάρη σε γκολ στο 106'. Ένα γκολ που ο Ιταλός τεχνικός, όμως, δεν το απόλαυσε όπως έπρεπε καθώς τρία λεπτά νωρίτερα έσπασαν τα γυαλιά του, προϊόν μιας ισχυρής σύγκρουσης που είχε με τον επιθετικό των Μπιανκονέρι, Ιγκνάσιο Πουσέτο.

Μετά από ένα «τζαρτζάρισμα» με τον Λατσάρι, ο Αργεντινός στράικερ έχασε την ισορροπία του και έπεσε ακριβώς πάνω στον allenatore των Λατσιάλι με όλη του την φόρα. Αποτέλεσμα της σύγκρουσης ήταν ο Σάρι να σωριαστεί στο έδαφος και να σπάσουν στα δύο τα γυαλιά του, ενώ για... καλή του τύχη το τσιγάρο που κρατούσε στα δάχτυλά του έμεινε άθικτο. Ένα αρκετά αστείο περιστατικό σε γενικές γραμμές που έληξε με μια αγκαλιά κατανόησης από τους δύο πρωταγωνιστές.

