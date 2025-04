Η Αρμίνια Μπίλεφελντ, μία ομάδα της τρίτης κατηγορίας, έφτασε στον τελικό του Κυπέλλου Γερμανίας για πρώτη φορά στην ιστορία της μ' ένα τρόπο που δεν έχει ξαναγίνει ποτέ.

Η χθεσινή πρόκριση της Αρμίνια Μπίλεφελντ στον τελικό του Κυπέλλου Γερμανίας δεν ήταν μόνο ιστορική, αφού το κλαμπ από το Μπίλεφελντ εξασφάλισε για πρώτη φορά την συμμετοχή του στον τελικό της διοργάνωσης, αλλά ήταν και επική, αφού το κατάφερε αυτό κάνοντας ανατροπή από 0-1 σε 2-1 κόντρα στην περσινή πρωταθλήτρια Γερμανίας, Μπάγερ Λεβερκούζεν.

Ωστόσο, τα αξιοσημείωτα γεγονότα όσον αφορά το χθεσινό αυτό ματς δεν σταματούν εδώ. Το αποτέλεσμα αυτό έδωσε μοναδικό χαρακτήρα στην πορεία που έκανε η Αρμίνια σε ολόκληρη την φετινή σεζόν στο Κύπελλο Γερμανίας.

Βλέπετε ομάδα από την τρίτη κατηγορία δεν φτάνει για πρώτη φορά στον τελικό, αφού αυτό έχει συμβεί άλλες τρεις φορές με τους Ερασιτέχνες της Χέρτα (1993), την Κότμπους (1997) και την Ουνιόν Βερολίνου (2001).

Αυτό κάνει την πορεία της ομάδας του Μπίλεφελντ κάτι ανεπανάληπτο στα χρονικά της ιστορίας του θεσμού είναι το γεγονός πως στον δρόμο της μέχρι τον τελικό της διοργάνωσης απέκλεισε τέσσερις ομάδες από την Bundesliga.

Κέρδισε με 2-0 την Ουνιόν Βερολίνου στους «32», με 3-1 την Φράιμπουργκ στους «16», με 2-1 την Βέρντερ Βρέμης στα προημιτελικά και με το ίδιο σκορ χθες την Μπάγερ Λεβερκούζεν.

