Η ομάδα που αναγκάστηκε να παίξει στο γαλλικό πρωτάθλημα μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, πληρώνοντας το τίμημα λόγω των πράξεων του Χίτλερ. Η Ζααρμπρίκεν βιώνει το δικό της παραμύθι στο Κύπελλο Γερμανίας και ονειρεύεται να γράψει ιστορία από την τρίτη κατηγορία!

Ποιος να το φανταζόταν; Το όνειρο της φοβερής και τρομερής Ζααρμπρίκεν δεν «έσβησε» ούτε κόντρα στην Γκλάντμπαχ. Και πως να σβήσει, όταν στους δύο προηγούμενους γύρους κατάφερε να αποκλείσει δύο ομάδες της Bundesliga. Και όχι, όποιες και όποιες αλλά την Μπάγερν και την Άιντραχτ.

Το καλό τρίτωσε ωστόσο το βράδυ της Τρίτης για την ομάδα της τρίτης κατηγορίας του γερμανικού ποδοσφαίρου. Η Ζααρμπρίκεν «τέζαρε» και την Γκλάντμπαχ και με γκολ στις καθυστερήσεις τσέκαρε μια ιστορική πρόκριση στα ημιτελικά του Κυπέλλου Γερμανίας όπου θα αντιμετωπίσει την Καϊζερσλάουτερν της Bundesliga 2.

Το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου οδήγησε τις αρχές να προχωρήσουν στη διάλυση όλων των αθλητικών ομοσπονδιών, μεταξύ τους και της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας. Σκοπός ήταν φυσικά να γίνει αποναζοποίηση σε όλους τους τομείς της Γερμανίας, με τον αθλητισμό φυσικά να μην αποτελεί εξαίρεση.

Στα τέλη του 1945 η ζωή ξεκίνησε να μπαίνει σε πιο φυσιολογικούς ρυθμούς στη Γερμανία, με την Ζααρμπρίκεν να συμμετάσχει στην τότε πρώτη κατηγορία του γερμανικού ποδοσφαίρου. Το Ζάαρλαντ ωστόσο ήταν υπό γαλλική κατοχή, με αποτέλεσμα να αποβάλλεται από το γερμανικό ποδόσφαιρο και να συμμετάσχει στην Β' κατηγορία της Γαλλίας ως Ζάαρμπρακ. Η... Ζάαρμπρακ ωστόσο πλήρωσε τις πράξεις του Αδόλφου Χίτλερ ο οποίος είχε υποχρεώσει πολλές ομάδες της Γαλλίας, ανάμεσα τους και η ομάδα του Στρασβούργου, να συμμετάσχουν στις γερμανικές κατηγορίες κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Αποτέλεσμα ήταν να της απαγορευτεί η άνοδος στην πρώτη κατηγορία της Γαλλίας, παρότι κατάφερε να τερματίσει στην πρώτη θέση της δεύτερης κατηγορίας.

Το 1949 η Ζάαρμπρακ αποχώρησε από το γαλλικό ποδόσφαιρο και μετονομάστηκε ξανά σε Ζααρμπρίκεν. Για τρία χρόνια η ομάδα της περιοχής έδινε μονάχα φιλικά παιχνίδια. Μερικά εξ αυτών απέναντι σε ομάδες όπως η Λίβερπουλ και η Ρεάλ Μαδρίτης τις οποίες μάλιστα κατάφερε να τις νικήσει! Μέχρι που το 1952 κατάφερε να κερδίσει την επιστροφή της στο γερμανικό ποδόσφαιρο.

Η Ζααρμπρίκεν συμμετείχε στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 1954 σε έναν όμιλο με τη Δυτική Γερμανία και τη Νορβηγία. Μια εθνική ομάδα με μόλις 10 ποδοσφαιριστές η οποία λίγο έλειψε να κάνει τη μεγάλη έκπληξη και να προκριθεί στην τελική φάση του τότε Μουντιάλ. Η εθνική ομάδα της περιοχής τερμάτισε στην 2η θέση, πίσω από τη Γερμανία και μπροστά από τη Νορβηγία σε μια πολύ ικανοποιητική παρουσία στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 1954.

Δύο χρόνια αργότερα, ο σύλλογος του Ζάαρλαντ αγωνίστηκε στον πρώτο γύρο του Κυπέλλου Πρωταθλητριών αντιμετωπίζοντας τη Μίλαν. Η Ζααρμπρίκεν δεν ήταν απλώς ανταγωνιστική αλλά λίγο έλειψε να πάρει και την πρόκριση. Επικράτησε στον πρώτο αγώνα που έγινε στο Μιλάνο, ωστόσο έχασε την πρόκριση στην έδρα της με τη Μίλαν να προκρίνεται στην επόμενη φάση.

Κι όμως, η Ζααρμπρίκεν έχει δώσει ξανά το «παρών» σε ημιτελικά του Κυπέλλου Γερμανίας και μάλιστα πολύ πρόσφατα. Συγκεκριμένα, τον Μάρτιο του 2020 κατάφερε να γίνει η πρώτη ομάδα τέταρτης κατηγορίας που προκρίνεται στα ημιτελικά του Κυπέλλου Γερμανίας. Η πανδημία του κορωνοϊού έβαλε λουκέτο στα πάντα, με αποτέλεσμα η Ζααρμπρίκεν να χάνει την ορμή της και να αποχαιρετά το Κύπελλο τον Ιούνιο του 2020, με τη Λεβερκούζεν να επικρατεί με 3-0 και να εξασφαλίζει την παρουσία στον τελικό.

Η Ζααρμπρίκεν ωστόσο επέστρεψε. Αφού πρώτα κέρδισε την άνοδο της στην τρίτη κατηγορία, κατάφερε φέτος να γράψει και πάλι ιστορία. Μόνο που αυτή τη φορά το παραμύθι είναι ακόμα πιο «τρελό». Η Ζααρμπρίκεν κατάφερε αρχικά να αποκλείσει την Μπάγερν με γκολ στο 90+6, πυροδοτώντας μια από τις μεγαλύτερες «βόμβες» των τελευταίων ετών στο γερμανικό ποδόσφαιρο. Κι όμως, η ομάδα από το Ζάαρλαντ απέδειξε ότι ο ιστορικός θρίαμβος απέναντι στην Μπάγερν δεν ήταν τυχαίος. Στον επόμενο γύρο άφησε εκτός την Άιντραχτ Φρανκφούρτης, δίνοντας συνέχεια στο «τρελό» της παραμύθι. Το καλό τρίτωσε για την Ζααρμπρίκεν η οποία δεν φοβήθηκε ούτε την Γκλάντμπαχ, κερδίζοντας το εισιτήριο για τα ημιτελικά του Κυπέλλου και πάλι με γκολ στις καθυστερήσεις.

Bayern Munich ✅

Eintracht Frankfurt ✅

Borussia Monchengladbach ✅



THIRD-TIER FC Saarbrücken are on an insane run and are into the DFB-Pokal semifinals 🇩🇪 pic.twitter.com/CP7LHN2cNB