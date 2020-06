Ομάρ: «Αήττητοι στο πρωτάθλημα και στον τελικό του Κυπέλλου» (pic)

Στην εντυπωσιακή πορεία του Ολυμπιακού σε πρωτάθλημα, Κύπελλο, αλλά και Europa League αναφέρθηκε ο Ομάρ με ποστάρισμά του στο twitter.

Συγκεκριμένα, έγραψε: «Σχετικά με τη χθεσινή βραδιά. Είναι μια περίεργη σεζόν, αλλά πλέον είμαστε εδώ. Αήττητοι στο πρωτάθλημα και στον τελικό του Κυπέλλου. Τον Αύγουστο έχουμε και το Europa League».

About last night. It has indeed been a strange season, but now that we’re here. What a season it has been: Undefeated in the League . Final in the cup. Europa League in august. pic.twitter.com/ZhtGVdsUA5

— Omar Elabdellaoui (@OmarEla14) June 25, 2020