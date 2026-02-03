Μεξικό: «Ναι» της Κρουζ Αζούλ στον ΠΑΟΚ για Σάντσες

Σταύρος Σουντουλίδης
Ο Χόρχε Σάντσες

Στην τελική ευθεία παρουσιάζουν και τα μεξικανικά ΜΜΕ τη μεταγραφή του Χόρχε Σάντσες στον ΠΑΟΚ, με τις πληροφορίες να συγκλίνουν πως απομένουν λεπτομέρειες για το deal.

Ο ΠΑΟΚ ετοιμάζεται να υποδεχθεί στη Θεσσαλονίκη μέσα στα επόμενα 24ωρα τον Χόρχε Σάντσες και σύμφωνα με τα τελευταία δημοσιεύματα από το Μεξικό, ο «Δικέφαλος» βρίσκεται μια ανάσα από την ολοκλήρωση του deal με την Κρουζ Αζούλ, η οποία φέρεται να έχει αποδεχθεί πρόταση ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ.

Οι ίδιες πηγές σημειώνουν ότι στο πλαίσιο της συμφωνίας προβλέπεται ποσοστό μεταπώλησης 20% υπέρ της μεξικανικής ομάδας, καθώς και μπόνους που μπορεί να φτάσει τις 500.000 ευρώ, εφόσον επιτευχθούν συγκεκριμένοι στόχοι. Στο Μεξικό γίνεται λόγος για συμφωνία που έχει ουσιαστικά «κλειδώσει», με τον παίκτη να είναι έτοιμος να μπει στο αεροπλάνο μόλις διευθετηθούν τα τελευταία διαδικαστικά ζητήματα.

Η διάρκεια του συμβολαίου

Στη διάρκεια της συνεργασίας αναφέρεται ο γνωστός Μεξικανός δημοσιογράφος Σέζαρ Λουίς Μέρλο, ο οποίος τονίζει ότι, εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά, ο Σάντσες θα υπογράψει συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ έως το καλοκαίρι του 2029.

Η συγκεκριμένη πληροφορία ενισχύει την εικόνα ότι οι «ασπρόμαυροι» βλέπουν τον Μεξικανό μπακ όχι ως λύση βραχυπρόθεσμης ανάγκης, αλλά ως ποδοσφαιριστή με ρόλο και προοπτική για τα επόμενα χρόνια.

Ο ρόλος Γιακουμάκη στο τελικό στάδιο

Στο παρασκήνιο της υπόθεσης έρχεται να προστεθεί και το στοιχείο της επικοινωνίας με τον Γιώργος Γιακουμάκης. Όπως αναφέρει ο Μεξικανός ρεπόρτερ Αντριάν Εσπάρζα, ο Σάντσες είχε επαφή με τον Έλληνα επιθετικό, ο οποίος για έναν χρόνο υπήρξε συμπαίκτης του στην Κρουζ Αζούλ.

Σύμφωνα με όσα μεταφέρονται, ο Γιακουμάκης μίλησε στον Σάντσες για τον ΠΑΟΚ, τη Θεσσαλονίκη και το περιβάλλον της ομάδας, με τον Έλληνα φορ να ετοιμάζεται πλέον να τον υποδεχθεί, καθώς το deal βρίσκεται στο τελευταίο του στάδιο.

     

