Στην τελική ευθεία παρουσιάζουν και τα μεξικανικά ΜΜΕ τη μεταγραφή του Χόρχε Σάντσες στον ΠΑΟΚ, με τις πληροφορίες να συγκλίνουν πως απομένουν λεπτομέρειες για το deal.

Ο ΠΑΟΚ ετοιμάζεται να υποδεχθεί στη Θεσσαλονίκη μέσα στα επόμενα 24ωρα τον Χόρχε Σάντσες και σύμφωνα με τα τελευταία δημοσιεύματα από το Μεξικό, ο «Δικέφαλος» βρίσκεται μια ανάσα από την ολοκλήρωση του deal με την Κρουζ Αζούλ, η οποία φέρεται να έχει αποδεχθεί πρόταση ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ.

Οι ίδιες πηγές σημειώνουν ότι στο πλαίσιο της συμφωνίας προβλέπεται ποσοστό μεταπώλησης 20% υπέρ της μεξικανικής ομάδας, καθώς και μπόνους που μπορεί να φτάσει τις 500.000 ευρώ, εφόσον επιτευχθούν συγκεκριμένοι στόχοι. Στο Μεξικό γίνεται λόγος για συμφωνία που έχει ουσιαστικά «κλειδώσει», με τον παίκτη να είναι έτοιμος να μπει στο αεροπλάνο μόλις διευθετηθούν τα τελευταία διαδικαστικά ζητήματα.

Η διάρκεια του συμβολαίου

Στη διάρκεια της συνεργασίας αναφέρεται ο γνωστός Μεξικανός δημοσιογράφος Σέζαρ Λουίς Μέρλο, ο οποίος τονίζει ότι, εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά, ο Σάντσες θα υπογράψει συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ έως το καλοκαίρι του 2029.

🚨Jorge Sánchez deja Cruz Azul y fichará con el PAOK hasta junio de 2029. ⬇️https://t.co/ZHvF3gwKOz pic.twitter.com/0qtXJtgL8I February 3, 2026

Η συγκεκριμένη πληροφορία ενισχύει την εικόνα ότι οι «ασπρόμαυροι» βλέπουν τον Μεξικανό μπακ όχι ως λύση βραχυπρόθεσμης ανάγκης, αλλά ως ποδοσφαιριστή με ρόλο και προοπτική για τα επόμενα χρόνια.

Ο ρόλος Γιακουμάκη στο τελικό στάδιο

Στο παρασκήνιο της υπόθεσης έρχεται να προστεθεί και το στοιχείο της επικοινωνίας με τον Γιώργος Γιακουμάκης. Όπως αναφέρει ο Μεξικανός ρεπόρτερ Αντριάν Εσπάρζα, ο Σάντσες είχε επαφή με τον Έλληνα επιθετικό, ο οποίος για έναν χρόνο υπήρξε συμπαίκτης του στην Κρουζ Αζούλ.

Me da gusto por Jorge Sánchez su muy probable segunda experiencia en el futbol europeo.



Muy criticado en México pero siempre ha estado en equipos grandes de los países en los que ha jugado.



Jugará Europa League.



Giakoumakis habló con él desde hace varias semanas. pic.twitter.com/YvXEdki0Su — Adrián Esparza Oteo💎 (@A_EsparzaOteo) February 3, 2026

Σύμφωνα με όσα μεταφέρονται, ο Γιακουμάκης μίλησε στον Σάντσες για τον ΠΑΟΚ, τη Θεσσαλονίκη και το περιβάλλον της ομάδας, με τον Έλληνα φορ να ετοιμάζεται πλέον να τον υποδεχθεί, καθώς το deal βρίσκεται στο τελευταίο του στάδιο.