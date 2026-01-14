Ρέτσος: «Δεχθήκαμε τα δύο γκολ και δεν είχαμε αντίδραση»

Ο αρχηγός των Πειραιωτών, Παναγιώτης Ρέτσος, έκανε το σχόλιό του έπειτα από το 2-0 του ΠΑΟΚ στο γήπεδο Καραϊσκάκη.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ρέτσος στην COSMOTE TV: «Προφανώς είμαστε απογοητευμένοι γιατί ήταν ένας στόχος όπως κάθε χρόνο, δεν θα κρυφτούμε πίσω από το δάχτυλό μας, δεν σκοπεύουμε να το κάνουμε και δεν θα το κάνουμε ποτέ. Δεν παίξαμε όπως θα θέλαμε, δεχθήκαμε τα δύο γκολ και δεν είχαμε αντίδραση. Πρέπει να δούμε τα λάθη μας, να βρούμε την ισορροπία μας όπως πρέπει και όπως είμαστε κάθε χρόνο. Κοιτάζουμε το επόμενο παιχνίδι, αυτό με τη Λεβερκούζεν».

Για το κατά πόσον πληγώθηκε η αυτοπεποίθηση της ομάδας: «Σαφώς, γιατί είναι ένας στόχος που κυνηγάμε κάθε χρόνο. Το είχαμε βάλει ως στόχο από την αρχή, ξέραμε ότι είμαστε στις τρεις διοργανώσεις, το Πρωτάθλημα και το Κύπελλο είναι κάτι πιο εφικτό. Θέλαμε να κάνουμε το νταμπλ και να δώσουμε ξανά αυτή τη χαρά στον κόσμο μας που ήταν εξαιρετικός και τον ευχαριστούμε.

Κοιτάμε την επόμενη ημέρα, που είναι το παιχνίδι με τη Λεβερκούζεν και το πρωτάθλημα. Να δούμε τι έφταιξε, να διορθώσουμε τα λάθη μας και να προχωρήσουμε».