ΠΑΟΚ - Ατρόμητος: Γκολ - ζωγραφιά ο Μπάκου για το 0-1
Απίθανο τέρμα για τον μεσοεπιθετικό της ομάδας του Ατρόμητου που έδωσε προβάδισμα στους Περιστεριώτες στο ματς με τον ΠΑΟΚ.
Ήταν ένα γκολ - ζωγραφιά του Μπάκου στο 52'. Ο παίκτης του Ατρόμητου ενώ ήταν εκτός περιοχής έπιασε ένα τρομερό δεξί σουτ κι έστειλε τη μπάλα στο αριστερό παραθυράκι του Μοναστηρλή - του πορτιέρε της ομάδας του ΠΑΟΚ - για το 0-1 στο ΠΑΟΚ - Ατρόμητος για το Κύπελλο.
