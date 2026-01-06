Απίθανο τέρμα για τον μεσοεπιθετικό της ομάδας του Ατρόμητου που έδωσε προβάδισμα στους Περιστεριώτες στο ματς με τον ΠΑΟΚ.

Ήταν ένα γκολ - ζωγραφιά του Μπάκου στο 52'. Ο παίκτης του Ατρόμητου ενώ ήταν εκτός περιοχής έπιασε ένα τρομερό δεξί σουτ κι έστειλε τη μπάλα στο αριστερό παραθυράκι του Μοναστηρλή - του πορτιέρε της ομάδας του ΠΑΟΚ - για το 0-1 στο ΠΑΟΚ - Ατρόμητος για το Κύπελλο.