Ο Μαρτίνες του Βόλου τραυματίστηκε στο χέρι στο ματς με την Κηφισιά, έπειτα από άσχημη πτώση και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Ανυσυχία στον Βόλο για τον τραυματισμό του Νταβίντ Μαρτίνες στο ματς με την Κηφισιά για τα playoffs του Κυπέλλου.

Ο μέσος των γηπεδούχων τραυματίστηκε στο 26'. Σε εναέρια μονομαχία με τον Ζέρσον, ο οποίος έπιασε την κεφαλιά κι απέκρουσε εντυπωσιακά σε κόρνερ ο Σιαμπάνης, ο νεαρός (γεννήθηκε στις 14/6/04) Αργεντινός αμυντικός μέσος, έπεσε άσχημα στο έδαφος.

Έπιασε αμέσως το αριστερό του χέρι και δεν μπορούσε να συνεχίσει, οπότε έγινε αλλαγή. Ο Μαρτίνες αμέσως μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, προκειμένου να υποβληθεί σε εξετάσεις και να διαπιστωθεί το μέγεθος του τραυματισμού.

Η φάση του τραυματισμού του Μαρτίνες