Ο Τούρκος και ο Ουκρανός έδειξαν για άλλη μία φορά την κλάση τους ενώ συνολικά οι Πειραιώτες έβγαλαν τεράστια διάθεση κόντρα στον Ηρακλή. Γράφει ο Δημήτρης Τομαράς.

Ο Ολυμπιακός δεν είχε διάθεση να κατεβάσει στροφές στο παιχνίδι με τον Ηρακλή και είδε αρκετούς αναπληρωματικούς του (θεωρητικά αλλά και πρακτικά) να έχουν όρεξη και να τον βοηθούν σημαντικά σε αυτήν την εξάρα της League Phase του θεσμού του Κυπέλλου Ελλάδας.

Εάν θέλουμε να εστιάσουμε σε πρόσωπα ως προς αυτόν τον αγώνα θα ρίξουμε περισσότερο το βάρος στους Γιαζίτζι και Γιάρεμτσουκ. Ο Τούρκος προσέθεσε ένα ακόμα φετινό γκολ (έχει πλέον 4) και πρακτικά έφτιαξε άλλα 3 τέρματα. Τα πολύ καλά πόδια του, την ευρηματικότητά του και την σπιρτάδα του σε δημιουργία και επίθεση τα έχει ανάγκη ο Ολυμπιακός. Το γκολ του στο 1-0 είναι ένα κομψοτέχνημα.

Όπερ κομψοτέχνημα είναι ένα διακοσμητικό ή χρηστικό αντικείμενο μικρών διαστάσεων, δουλεμένο με ιδιαίτερη τέχνη και λεπτότητα, που συνδυάζει κομψότητα και υψηλή αισθητική, συχνά αποτελώντας ένα μικρό έργο τέχνης, όπως ένα περίτεχνο κεντητό, ένα χειροποίητο κόσμημα ή ακόμα και ένα αρχιτεκτονικό στοιχείο.

Έτσι λοιπόν μπορεί να περιγράψει κανείς το γκολ του Τούρκου που άνοιξε το σκορ, ο οποίος τα θεωρητικά δύσκολα γκολ τα έχει σαν... ψωμοτύρι. Ναι δεν είναι ο παίκτης που θα τρέξει ή θα πιέσει στο φουλ ή θα είναι άριστος τακτικά και αμυντικά αλλά δεν είναι σαν άλλους παίκτες. Η ποιότητά του και η αξία του τον έχουν βοηθήσει τον Ολυμπιακό και θα μπορούσαν να τον είχαν βοηθήσει ακόμα περισσότερο.

Το γκολ - ζωγραφιά του Γιάρεμτσουκ που ακυρώθηκε και δύο λόγια για τον Λανουά

Από την άλλη υπήρχε και ο Ουκρανός διεθνής φορ. Ξεκίνησε βασικός, το ήθελε πολύ το γκολ, το έβαλε και ήταν πραγματικά αμαρτία το ότι ακυρώθηκε το 2ο γκολ του μόνο και μόνο για την ομορφιά του.

Ο Γιάρεμτσουκ μπορεί να φαίνεται βαρύ και δύσκολο κορμί αλλά με τη μπάλα στα πόδια είναι αρτίστας. Ντριμπλάρει εξαιρετικά, πασάρει, έχει γρήγορη σκέψη και είναι παίκτης που στις περισσότερες των περιπτώσεων θα βγάλει γκολ. Και είναι ξεκάθαρο πώς θα δώσει και έξτρα τέρματα από τα 4 που έχει ήδη βάλει.

Από την άλλη αυτό το 6-0 επί του Ηρακλή δεν αντέχει τρομερής κριτικής. Ο Ολυμπιακός θα μπορούσε να είχε φτάσει ακόμα και σε ένα 8-0 επί του αντιπάλου του.

Για το κλείσιμο και μία αναφορά για τον αρχιδιαιτητή, Στεφάν Λανουά. Ο Γάλλος στο τελευταίο χρονικά report του δικαίωσε ξανά τον Ολυμπιακό. Σε αυτήν την περίπτωση για 2 φάσεις, αυτήν του Ταρέμι αλλά και τη στιγμή με το πάτημα πάνω στον Τσικίνιο. Το ζητούμενο ωστόσο είναι το να έρχονται όσο πιο καλοί διαιτητές γίνεται και όχι να δικαιώνει τους Πειραιώτες. Δεν έχει και κάποιο ειδικό νόημα όλο αυτό.

Υ.Γ. Σημαντική και η επιστροφή του Ρέτσου αλλά και το γκολ που έβαλε με τον Ηρακλή.

Υ.Γ. 2 Ορεξάτος και μέσα στις φάσεις των γκολ ο Ποντένσε. Το ίδιο και ο Ροντινέϊ.