Ροζ: «Είναι δύσκολο να δέχεσαι γκολ στο τέλος»

Ο Λίντσεϊ Ροζ αναφέρθηκε στην τελευταία φάση του αγώνα αλλά και στη νοοτροπία που προσπαθεί να περάσει ο Μανόλο Χιμένεθ.

Μιλώντας στα κανάλια COSMOTE, ο Λίντσεϊ Ροζ στάθηκε στη φάση του τέρματος του Γιώργου Γιακουμάκη λέγοντας ότι… «είναι δύσκολο να δέχεσαι γκολ σε αυτό το λεπτό. Πρέπει να ξαναδώ το βίντεο για να δω πώς εξελίχθηκε η φάση. Έπιασα την κεφαλιά και έπεσα κάτω, αλλά είναι πάντα δύσκολο να δέχεσαι γκολ στο τελευταίο λεπτό», είπε και αναφέρθηκε στον Μανόλο Χιμένεθ. «Είμαστε στη διάρκεια μιας μεγάλης προσπάθειας. Ο κόουτς ήδη περνάει τη νοοτροπία του στην ομάδα και εμείς, ως ποδοσφαιριστές, έχουμε την ευθύνη να βελτιωνόμαστε. Πρέπει να συνεχίσουμε να δουλεύουμε σκληρά».

Εκεί αναφέρθηκε στον στόχο του Κυπέλλου. «Πάντα είναι. Θέλουμε να το κερδίσουμε για τον κόσμο μας και για εμάς. Ξέρουμε ότι περνάμε δύσκολες στιγμές, αλλά ο μόνος τρόπος να τις ξεπεράσουμε είναι η σκληρή δουλειά. Σήμερα δώσαμε τα πάντα στον αγωνιστικό χώρο, δείξαμε τον καλύτερό μας εαυτό και στο γήπεδο του αντιπάλου πρέπει να δείξουμε το ίδιο πάθος και την ίδια νοοτροπία. Δεν είναι μόνο στα ντέρμπι. Σε όλα τα παιχνίδια πρέπει να παίζουμε όπως πρέπει, όπως στο προηγούμενο ματς στην αρχή. Πρέπει να δίνουμε τα πάντα για τον κόσμο της ομάδας».