Λεβαδειακός - Αστέρας Τρίπολης: Τα highlights του ματς (vid)
Δείτε το γκολ και τις καλύτερες φάσεις από τη νίκη του Λεβαδειακού επί του Αστέρα Τρίπολης με 1-0.
Ο Λεβαδειακός έκανε το 3Χ3 στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, καθώς επικράτησε του Αστέρα AKTOR, με 1-0, εντός έδρας. Το παιχνίδι έκρινε το γκολ που πέτυχε ο Μπάλτσι στο 73ο λεπτό.
Ο Λαμαράνα πέρασε την μπάλα στον Μπάλτσι, ο οποίος με διαγώνιο σουτ νίκησε τον εξαιρετικό Σπύρο Αγγελίδη για το 1-0. O 20χρονος ύψους 1.88μ. τερματοφύλακας έκανε το ντεμπούτο του με τους Αρκάδες και πραγματοποήσε σπουδαίες επεμβάσεις.
