Η ξέφρενη πορεία του Λεβαδειακού στο πρωτάθλημα, έχει αντίκτυπο και στο Κύπελλο. Οι Βοιωτοί επικράτησαν με 1-0 του Αστέρα Τρίπολης, έκαναν το «3x3» και ουσιαστικά εξασφαλίζουν παρουσία στην επόμενη φάση της League Phase. Ζόρισε η υπόθεση πρόκριση για τους Αρκάδες.

Ο Λεβαδειακός υπέταξε τον Αστέρα AKTOR με 1-0, έκανε το 3Χ3 και είναι μια «ανάσα» από την τετράδα. Η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου έφτασε τους 9 βαθμούς και την επόμενη αγωνιστική θα αντιμετωπίσει τη Μαρκό εκτός έδρας για την πρόκριση στα προημιτελικά. Έμεινε στον ένα βαθμό η ομάδα του Κρις Κόουλμαν, η οποία συνεχίζει χωρίς νίκη και την τελευταία αγωνιστική θα αντιμετωπίσει την Ηλιούπολη στην Τρίπολη.

Ισορροπημένο πρώτο μέρος

To πρώτο ημίχρονο ήταν αρκετά ισορροπημένο με τις δυο ομάδες να έχουν μερικές καλές στιγμή. Μόλις στο 4' ο Τσιμπόλα έκανε λάθος ο Χαραλαμπόγλου βρήκε χώρο, προχώρησε κάθετα και δοκίμασε το πόδι του, όμως δε βρήκε εστία. Στο 9ο λεπτό οι γηπεδούχοι απείλησαν με την κεφαλιά του Γιούριτς, όμως ο Αγγελίδης μπλοκάρε.

Στα τελευταία τρία λεπτά του πρώτου μέρους έγιναν τρεις αξιοσημείωτες φάσεις. Στο 42' ο Αγγελίδης απέκρουσε εντυπωσιακά το ωραίο πλασέ του Βέρμπιτς, στο 44' ο Έντερ έπιασε δυνατό μακρινό σουτ και η μπάλα πέρασε δίπλα από το δεξί δοκάρι του Άνακερ. Στο 45' ο Σιλά έβγαλε καλή σέντρα από τα αριστερά, ο Μεντιέτα έκανε την προβολή στο δεύτερο δοκάρι, όμως δεν βρήκε την μπάλα.

Ο Μπάλτσι λύγισε τον φανταστική Αγγελίδη

Ο Αστέρας AKTOR είχε την πρώτη καλή στιγμή του δεύτερου μέρους, καθώς στο 48' ο Μεντιέτα έπιασε σουτ - βολίδα, όμως ο Άνακερ έκανε εντυπωσιακή επέμβαση. Από την πλευρά του ο Λεβαδειακός είχε διπλή φάση στο 53'. Ο Αγγελίδης έκανε φανταστική απόκρουση σε σουτ του Γκούμα και στην επαναφορά ο Βέρμπιτς σούταρε άουτ.

Στο 54' ο Καλτσάς εκτέλεσε φάουλ, ο Μεντιέτα έβαλε την προβολή αλλά δε βρήκε καλά την μπάλα, η οποία έφυγε άουτ. Στο 56' ο Kαστάνιο έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με σουτ μέσα από την περιοχή, όμως ο διαιτητής το ακύρωσε επειδή είδε χέρι.

Στο 60' ο Αγγελίδης έκανε ακόμα μια εξαιρετική επέμβαση, καθώς απέκρουσε το δυνατό σουτ του Τσιμπόλα. Στο 68' ο Φίλωνας έβγαλε τη σέντρα από τα δεξιά και ο Γκούμας αστόχησε με κεφαλιά - ψαράκι.

Ο Λεβαδειακός βρήκε το γκολ που έκρινε το ματς στο 73ο λεπτό. Ο Λαμαράνα πέρασε την μπάλα στον Μπάλτσι, ο οποίος με διαγώνιο σουτ νίκησε τον Αγγελίδη για το 1-0. Ο Αστέρας AKTOR είχε την ευκαιρία να ισοφαρίσει στο 87', όμως ο Σιλά αστόχησε με κεφαλιά από τη μικρή περιοχή, έπειτα από εκτέλεση φάουλ του Μπαρτόλο.

Λεβαδειακός (Νίκος Παπαδόπουλος): Άνακερ, Τσιβελεκίδης, Βήχος, Μάγκνουσον, Φίλων (88΄ Κάτρης), Λαμαράνα, Τσιμπόλα (62΄ Μπάλτσι), Γκούμας (80΄ Πεντρόσο), Μανθάτης, Βέρμπιτς (62΄ Κωστή), Γιούριτς (78΄ Τσόκαϊ).

Aστέρας AKTOR (Κρις Κόουλμαν): Αγγελίδης, Σίπτσιτς, Καστάνιο, Σιλά, Φερνάντεθ, Τζανδάρης (59΄ Γιαμπλόνσκι), Έντερ, Χαραλαμπόγλου (74΄ Εμμανουηλίδης), Καλτσάς (74΄ Κετού), Μεντιέτα (59΄ Μπαρτόλο), Γκιοακίνι (66΄ Μακέντα).