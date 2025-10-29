Νίκολιτς: «Παίξαμε μονότερμα, έχουμε θέμα στα τελειώματα»

Οι δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς στην κάμερα της Cosmote TV μετά τη νίκη της ΑΕΚ στην έδρα της Ηλιούπολης.

Η ΑΕΚ μπορεί να τα βρήκε δύσκολα κόντρα στην Ηλιούπολη, όμως με λυτρωτή τον Δημήτρη Καλοσκάμη πήρε το τρίποντο στο φινάλε κι έκανε το 3Χ3 στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Ο Μάρκο Νίκολιτς μίλησε στην κάμερα της Cosmote TV μετά το παιχνίδι ακισ τάθηκε τόσο στη δυστοκία στην επίθεση, όσο και στην κακή κατάσταση του αγωνιστικού χώρου.

Οι δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς

«Και πάλι μας έλειπαν τα τελειώματα. Αξίζαμε τη νίκη. Παίξαμε μονότερμα και οι παίκτες προσπάθησαν μέχρι τέλους να σκοράρουν. Είχαμε ευκαιρίες, όμως υπάρχει θέμα στα τελειώματα. Προσπαθήσαμε να παίξουμε από το κέντρο και από τα άκρα, όμως δεν μπορούσαμε να σκοράρουμε. Παίξαμε σε κακό αγωνιστικό χώρο και δεν βοήθησε πολύ το σκοτάδι».