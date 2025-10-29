Βαθύ rotation όπως αναμενόταν από τον Μάρκο Νίκολιτς που άλλαξε τα δέκα από τα 11 πρόσωπα στο αρχικό σχήμα της ΑΕΚ για το ματς Κυπέλλου με την Ηλιούπολη σε σχέση με το ντέρμπι κόντρα στον Ολυμπιακό.

Μόνο ο Ρέλβας διατηρήθηκε στο αρχικό σχήμα της ΑΕΚ για το παιχνίδι Κυπέλλου στην Ηλιούπολη, με τον Νίκολιτς, όπως αναμενόταν, να προχωράει σε σημαντικό rotation στο αρχικό του σχήμα σε σχέση με την ενδεκάδα που είχε παρατάξει απέναντι στον Ολυμπιακό.

Ο Μπρινιόλι είναι στο τέρμα, οι Πήλιος, Ρέλβας, Χρυσόπουλος και Κοσίδης τετράδα στην άμυνα, οι Γκρούγιτς και Λιούμπισιτς δίδυμο στη μεσαία γραμμή με τον Ζοάο Μάριο μπροστά τους, τους Κουτέσα και Γκατσίνοβιτς στις πλευρές και τον Πιερό στην κορυφή της επίθεσης.

Στον πάγκο για την Ένωση είναι οι Στρακόσα, Ρότα, Βίντα, Οντουμπάτζο, Πένραϊς, Γιόνσον, Κοϊτά, Πινέδα, Καλοσκάμης, Μαρίν, Μάνταλος και Γιόβιτς.