Σε 13 λεπτά αγώνα μεταξύ του Παναιτωλικού και της Ελλάς Σύρου μπήκαν τρία γκολ με τους Τσούρα και Ματσάν να ανοίγουν λογαριασμό με τον Τίτοτρμο στο στήθος.

Δυνατό ξεκίνημα στην αναμέτρηση του Παναιτωλικού με την Ελλάς Σύρου στο Αγρίνιο, καθώς σημειώθηκαν τρία τέρματα σε διάστημα 13 λεπτών με τα δυο εξ αυτών να είναι... γκολάρες!

Μόλις στο 3ο λεπτό o Tζέισον Τσούρα στο πρώτο του ματς ως βασικός με τα κιτρινομπλέ άνοιξε λογαριασμό στο σκοράρισμα, καθώς έκανε το 1-0 με φανταστικό αριστερό σουτ εκτός περιοχής.

Δυο λεπτά αργότερα οι Νησιώτες κέρδισαν πέναλτι, καθώς ο διαιτητής Ματσούκας είδε τράβηγμα σοτν Γώγο. Ο Γιάκος ανέλαβε την εκτέλεση και νίκησε τον Ζίβκοβιτς για το 1-1.

Στο 13' ο Σμυρλής έπαιξε κάθετα, ο Ματσάν έκανε άψογη ατομική ενέργεια και με άψογο πλασέ έκανε το 2-1 και έδωσε εκ νέου προβάδισμα στον Τίτορμο με το παρθενικό του γκολ με τους Αγρινιώτες.