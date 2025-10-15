Το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής του Κυπέλλου Ελλάδας, η οποία θα διεξαχθεί το διήμερο 28-29 Οκτωβρίου.

Με τη διεξαγωγή εννέα αγώνων της 3ης αγωνιστικής θα συνεχιστεί η δράση στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Οι αγώνες θα γίνουν το διάστημα 28-29 Οκτωβρίου, ενώ για πρώτη φορά θα μεταδοθούν όλοι από την Cosmote TV.

Το μοναδικό ματς που αναμένεται να οριστεί η έδρα του τις επόμενες ημέρες είναι μεταξύ του Αιγάλεω και του Άρη.

Tο πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής:

28/10/2025, 16:00: ΟΦΗ - Π.Ο.Τ. Ηρακλής (Παγκρήτιο Στάδιο)

28/10/2025, 18:00: Παναιτωλικός - Ελλάς Σύρου (Γηπ. Παναιτωλικού)

28/10/2025, 20:00: Κηφισιά - Athens Kallithea FC (Δημ. Νίκαιας Νεάπολης)

29/10/2025, 15:00: Αιγάλεω 1931 - Άρης

29/10/2025, 15:30: Ηλιούπολη - ΑΕΚ (Δημ. Ηλιούπολης)

29/10/2025, 17:30: Ολυμπιακός - Βόλος (Γηπ. "Γεώργιος Καραϊσκάκης")

29/10/2025, 18:30: Λεβαδειακός - Αστέρας AKTOR (Δημ. Λειβαδιάς)

29/10/2025, 19:30: Ατρόμητος Αθηνών - Παναθηναϊκός (Δημ. Περιστερίου)

29/10/2025, 21:30: ΠΑΟΚ - ΑΕΛ Novibet (Γήπεδο Τούμπας)

Η βαθμολογία της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας

1.Λεβαδειακός 6 (6-2)

2. ΟΦΗ 6 (4-0)

3. ΑΕΚ 6 (3-1)

4. Άρης 6 (2-0)

5. Ατρόμητος 4 (5-3)

6.Βόλος 4 (4-2)

7. Ελλάς Σύρου 3 (5-4)

8.Ολυμπιακός 3 (2-1) *

9.Παναθηναϊκός 3 (1-0) *

10. Ηρακλής 3 (1-0) *

11.Κηφισιά 2 (2-2)

12.ΑΕΛ Novibet 1 (2-3)

13. Aστέρας AKTOR 1 (2-3)

14. Μαρκό 1 (2-3)

15. Καβάλα 1 (1-4)

16. Ηλιούπολη 0 (1-3)

17. Παναιτωλικός 0 (1-3)

18. Athens Kallithea 0 (0-2)

19. ΠΑΟΚ 0 (1-4) *

20.Αιγάλεω 0 (0-4)

* Ένα ματς λιγότερο

Τα κριτήρια ισοβαθμίας στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας

1. Η καλύτερη διαφορά τερμάτων

2. Η καλύτερη επίθεση

3. Η καλύτερη επίθεση εκτός έδρας

4. Οι περισσότερες νίκες

5. Οι περισσότερες εκτός έδρας νίκες

6. Μεγαλύτερη βαθμολογία κατά την περίοδο 2024-2025

Ποιες ομάδες προκρίνονται

Στη φάση των Play Offs θα συμμετέχουν οι ομάδες που κατέλαβαν την 5η έως την 12η θέση στη βαθμολογία της League Phase. Οι ομάδες που κατέλαβαν από την 1η έως την 4η θέση στην βαθμολογική κατάταξη στη League Phase προκρίνονται απευθείας στους προημιτελικούς.

Τα ζευγάρια που θα προκύψουν με βάση την κατάταξη στη League Phase

1ο ζευγάρι: 5ος με 12ο

5ος με 12ο 2ο ζευγάρι: 6ος με 11ο

6ος με 11ο 3ο ζευγάρι : 7ος με 10ο

: 7ος με 10ο 4o ζευγάρι: 8ος με 9o

Οι αγώνες είναι μονοί και θα διεξάγονται στην έδρα της ομάδας που βρίσκεται πιο ψηλά στη βαθμολογική κατάταξη της League Phase.

Τα ζευγάρια των προημιτελικών που θα προκύψουν:

1ος προημιτελικός: ο 1ος της βαθμολογικής κατάταξης της League Phase με τον νικητή του 4ου ζευγαριού (8ος με 9ο).

2ος προημιτελικός: Ο 2ος της βαθμολογικής κατάταξης στη League Phase με τον νικητή του 3ου ζευγαριού (7ος με 10ο).

3ος προημιτελικός: Ο 3ος της βαθμολογικής κατάταξης στη League Phase με τον νικητή του 2ου ζευγαριού (6ος με 11ο).

4ος προημιτελικός: Ο 4ος της βαθμολογικής κατάταξης στη League Phase με τον νικητή του 1ου ζευγαριού (5ος με 12ο).

Οι αγώνες θα είναι μονοί και γηπεδούχος θα είναι η ομάδα που βρίσκεται πιο ψηλά στη βαθμολογική κατάταξη της League Phase.