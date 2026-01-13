Μπρινιόλι: «Ξέρουμε τη σπουδαιότητα του ματς με τον ΟΦΗ, είναι καθοριστικό να περάσουμε»

Οι δηλώσεις του Αλμπέρτο Μπρινιόλι στην κάμερα της Cosmote TV ενόψει του προημιτελικού της ΑΕΚ με τον ΟΦΗ, στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Η ΑΕΚ καλείται να αφήσει πίσω της την ισοπαλία με τον Άρη, καθώς έχει μπροστά της το κρίσιμο νοκ άουτ ματς με τον ΟΦΗ, για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας. Ο τερματοφύλακας του Δικεφάλου στη διοργάνωση, Αλμπέρτο Μπρινιόλι, μίλησε στην κάμερα της Cosmote TV ενόψει του αγώνα και στάθηκε στην κρισιμότητα της πρόκρισης.

Μεταξύ άλλων ο Ιταλός τερματοφύλακας μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον Χρήστο Κόντη, με τον οποίο συνεργάστηκαν στον Παναθηναϊκό, όταν ο προπονητής του ΟΦΗ ήταν άμεσος συνεργάτης του Ιβάν Γιοβάνοβιτς.

Θυμίζουμε πως ο αγώνας είναι μονός και σε ενδεχόμενο ισοπαλίας η πρόκριση θα κριθεί στα πέναλτι. Η ομάδα που θα περάσει θα αντιμετωπίσει στα ημιτελικά τον νικητή του Κηφισιά - Λεβαδειακός, σε διπλά ματς.

Οι δηλώσεις του Αλμπέρτο Μπρινιόλι

Για το ματς με τον ΟΦΗ: «Είναι ένα νοκ – άουτ παιχνίδι, ξέρουμε τη σπουδαιότητά του. Ελπίζουμε να το διαχειριστούμε με τέλειο τρόπο. Ξέρουμε με ακρίβεια ότι θα είναι ένα σκληρό παιχνίδι, πολύ δύσκολο. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για οποιαδήποτε κατάσταση. Να προσπαθήσουμε να ακολουθήσουμε το πλάνο μας ό,τι και να συμβεί στο παιχνίδι. Το πιο σημαντικό είναι να έχουμε τη σωστή συμπεριφορά. Από εκεί και πέρα, φυσικά θα προσπαθήσουμε να κερδίσουμε».

Για την έλλειψη αγωνιστικού ρυθμού: «Ναι, είναι κάτι πολύ σημαντικό. Πρέπει να έχουμε ρυθμό, να προσπαθήσουμε να κρατήσουμε τη μπάλα. Να κάνουμε ό,τι έχουμε συνηθίσει να κάνουμε, να κρατήσουμε τη μπάλα, να κάνουμε κινήσεις χωρίς αυτήν. Να προσπαθήσουμε να βρούμε χώρους, αλλά να μην βιαστούμε με τη μπάλα στα πόδια. Να ακολουθήσουμε το πλάνο μας και να αποφύγουμε τις καταστάσεις που ο ΟΦΗ σίγουρα θα προσπαθήσει να δημιουργήσει. Αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για να παίξουμε και για να φτάσουμε στο αποτέλεσμα».

Για τη γνώμη του για τον ΟΦΗ: «Είναι πολύ καλή ομάδα, πολύ καλός προπονητής. Έχω συνεργαστεί μαζί του στον Παναθηναϊκό. Έχει πάντα καλές ιδέες, προσπαθεί να παίξει ποδόσφαιρο και τον σέβομαι πολύ. Σέβομαι και τον αντίπαλο, όπως πάντα, αλλά θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το καλύτερό μας. Γιατί για εμάς το Κύπελλο είναι, όπως οι άλλες διοργανώσεις, πολύ σημαντικό και πολύ καθοριστικό να προχωρήσουμε όσο πιο μακριά γίνεται».