Γκαγκάτσης στο Gazzetta: «Η αναγκαστική χρησιμοποίηση Ελλήνων βοηθάει τις Εθνικές, να εκλείψουν αγωνιστικοί χώροι όπως του Αιγάλεω»

Ο πρόεδρος της ΕΠΟ, Μάκης Γκαγκάτσης, μίλησε στο Gazzetta για το πρωτοποριακό format στο Κύπελλο Ελλάδας φέτος, το πλάνο για τη χρησιμοποίηση των Ελλήνων ποδοσφαιριστών, αλλά και για την οργάνωση της Α' Εθνικής γυναικών.

Ο πρόεδρος της ΕΠΟ, Μάκης Γκαγκάτσης έδωσε το «παρών» στην ποδοσφαιρική γιορτή που για ακόμα μία φορά διοργάνωσε με επιτυχία ο ΠΣΑΠΠ και βράβευσε τον Αντρέι Βιεϊρίνια για τη συνεισφορά του στον ΠΑΟΚ και το ελληνικό ποδόσφαιρο εν γένει.

Στο περιθώριο της εκδήλωσης, ο ίδιος μίλησε στο Gazzetta για θέματα που αφορούν στη διεξαγωγή του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson φέτος, τον νέο πρωτοποριακό τρόπο διεξαγωγής του, ενώ αναφέρθηκε και στο θέμα των αγωνιστικών χώρων με αφορμή την πρόσφατη αναμέτρηση της ΑΕΚ στο Αιγάλεω.

Το ποδόσφαιρο γυναικών, το οποίο στηρίζει έμπρακτα εδώ και χρόνια ο ΠΣΑΠΠ, ήταν ακόμα ένα σημείο στο οποίο στάθηκε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, λέγοντας ότι μέσα στα επόμενα χρόνια θα δούμε αλλαγές ως προς την προβολή αλλά και την απήχησή του.

«Ευελπιστώ πως φέτος θα έχει κόσμο ο τελικός του Κυπέλλου Γυναικών»

Η οργάνωση του πρωταθλήματος της Α' Εθνικής Γυναικών θα βελτιωθεί υπό την Ένωση Γυναικών;

«H οργάνωση της Α' Εθνικής έχει περάσει στην Ένωση Γυναικών. Μια Ένωση που ιδρύθηκε το 2024 και θεωρώ πως αυτό είναι από μόνο του ένα βήμα ώστε ουσιαστικά το ποδόσφαιρο Γυναικών να αποκτήσει τη δική του αυτονομία.

Το έχω συζητήσει και με τους ανθρώπους της Ένωσης και θα ήθελα κάποια στιγμή να το δουν εάν θα μπορούσε να γίνει το πρωτάθλημα ημιεπαγγελματικό από ερασιτεχνικό που είναι τώρα. Θεωρώ ότι η Ένωση μπορεί να συμβάλει ώστε να αποκτήσει ακόμα μεγαλύτερη οργάνωση και διείσδυση στον κόσμο αυτό το γεγονός.

Η σέντρα έγινε αυτό το Σαββατοκύριακο. Θεωρώ πως και φέτος θα έχουμε πολύ καλό πρωτάθλημα. Έχουμε και το Κύπελλο που διοργανώνει η ΕΠΟ που πέρυσι μπορεί να έγινε με κόσμο ο τελικός, όμως φέτος ευελπιστώ πως θα πάνε όλα και θα έχει κόσμο ο τελικός».

Η ΕΡΤ πήρε το πρωτάθλημα για τα επόμενα τρία χρόνια κι αυτό είναι ένα βήμα για την προβολή. Τι άλλο μπορείτε να κάνετε εσείς ως ΕΠΟ για την προβολή του αθλήματος;

«Καταρχάς θέλω να σταθώ σε αυτό που είπα πριν για το ημιεπαγγελματικό ώστε κάποιες παίκτριες να έχουν συμβόλαιο, ώστε να μην μπορούν να φεύγουν στο εξωτερικό ή να μπορούν να φεύγουν πιο εύκολα. Κατά δεύτερον θεωρώ πως λόγω της Ένωσης θα μπορεί να αποκτήσει τη δική του ονομασία, όπως είναι η Stoiximan Super League, ώστε να έρθουν όσο το δυνατόν περισσότεροι χορηγοί. Θεωρώ ότι πρέπει να δούμε περισσότερα τα γήπεδα και οι αγωνιστικοί χώροι».

«Ευελπιστώ πως θα έχουμε περισσότερες εκπλήξεις στο Κύπελλο»

Φέτος έχουμε δει ένα πρωτοποριακό format στο Κύπελλο Ελλάδας και ήδη είχαμε την πρώτη έκπληξη με το Λεβαδειακό να είναι μετά την πρώτη αγωνιστική στην κορυφή της βαθμολογίας. Ποιο είναι το σχόλιο σας για το νέο τρόπο διεξαγωγής;

«Δεν ανακαλύψαμε την Αμερική. Πήραμε ένα project που εφάρμοζε η UEFA στις διοργανώσεις και το κάναμε copy-paste στο Κύπελλο, με κάποιες διαφορές. Σημαντικό σε αυτό πως πρέπει να υπάρχει Έλληνας παίκτης στην ενδεκάδα από το 2004 και μετά καθόλη τη διάρκεια του αγώνα. Είδαμε και έκπληξη στην 1η αγωνιστική με το Λεβαδειακός - ΠΑΟΚ.

Θεωρώ πως η συνέχεια θα είναι ακόμα καλύτερη. Είναι γεγονός πως κάποια γήπεδα της Super League 2 δεν έχουν τον επιθυμητό αγωνιστικό χώρο και είναι θέμα που το έχω συζητήσει με τον πρόεδρο της Λίγκας, τον κύριο Μαρτσούκο και θεωρώ πως αυτό το κομμάτι θα βελτιωθεί. Ευελπιστώ μέχρι το τέλος πως θα έχουμε περισσότερες εκπλήξεις, θα πάει καλά και θα συνεχιστεί με μεγαλύτερο ενδιαφέρον».

Είδαμε πως στο Αιγάλεω ο αγωνιστικός χώρος ήταν σε πολύ κακή κατάσταση και υπάρχουν κι άλλα γήπεδα με ανάλογο πρόβλημα. Τι μπορεί να κάνει η ΕΠΟ για να προστατεύσει τους ποδοσφαιριστές;

«Και πέρυσι το Αιγάλεω ήταν στους "16" του Κυπέλλου και το γήπεδο ήταν σε ανάλογη κατάσταση. Είμαι σε συνεννόηση με τον πρόεδρο της Super League 2 ώστε αυτά τα φαινόμενα να εκλείψουν το συντομότερο δυνατόν. Θέλουμε να βελτιωθούμε ακόμα περισσότερο και σε επίπεδο αγωνιστικών χώρων».

«Έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στον Γιοβάνοβιτς και τους παίκτες της Εθνικής»

Υπάρχει πλάνο για την απαραίτητη χρησιμοποίηση Ελλήνων ποδοσφαιριστών στο πρωτάθλημα ή ακόμα περισσότερο στο Κύπελλο;

«Οι σκέψεις είναι του χρόνου να είναι αναγκαστική η συμμετοχή δυο Ελλήνων έως 21 ετών στο Κύπελλο. Υπάρχουν συζητήσεις με τη Super League ώστε σε δυο χρόνια να είναι αναγκαστική η χρησιμοποίηση ενός παίκτη έως 21 ετών και στο πρωτάθλημα. Θεωρώ ότι δίνει ενδιαφέρον και είναι σωστό για τις εθνικές μας ομάδες και την ελληνικότητα των ομάδων μας».

Φυσικά το Νο.1 για το ελληνικό ποδόσφαιρο είναι η Εθνική. ΠΙστεύετε πως μπορεί η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς να βγει πιο δυνατή από τη βαριά ήττα από τη Δανία;

«Ήταν ήττα που μας πόνεσε όλους. Είμαι σίγουρος πως ο προπονητής και οι παίκτες θα δώσουν τον καλύτερο τους εαυτό στη συνέχεια.

Το έχουν δείξει αυτόν τον ένα χρόνο πως ξέρουν που βρίσκονται και τι πρέπει να κάνουν ώστε η ομάδα να πετύχει τους στόχους της. Έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη σε προπονητή και παίκτες και θεωρώ πως όλα θα πάνε καλά».