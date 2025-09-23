Ο Χρύσανθος Τσαλτίδης γράφει στο blog του στο Gazzetta, για το…μπλόκο που επιχειρήθηκε και φέτος στο Αγρίνιο, το 3 στα 3 του Χιμένεθ, αλλά και την ταπεινότητα που πρέπει να κυριαρχήσει αρχής γενομένης από το σημερινό παιχνίδι με το Μαρκό.

Ο Άρης με τον Μανόλο Χιμένεθ στον πάγκο του κατάφερε μέσα σε μία εβδομάδα να πετύχει το 3 στα 3 και μάλιστα και τις 3 φορές μακριά από το Βικελίδης. Δύο διπλά με Ατρόμητο και Κηφισιά για το πρωτάθλημα και ένα στο κύπελλο με τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο η συγκομιδή του Χιμένεθ που ξεκίνησε ιδανικά και προφανώς θέλει να έχει και ανάλογη συνέχεια.

Την Τετάρτη στο Αγρίνιο ο πρωταγωνιστής πέρσι στο ίδιο γήπεδο. Ο Τσιμεντερίδης από την Κοζάνη, με τα σφυρίγματά του εκνεύρισε όλη την ομάδα, αλλά στο τέλος με την παρέμβαση του VAR τελικά δεν κατάφερε να παραμείνει η υπόδειξη οφσάιτ από γύρισμα παίκτη του Παναιτωλικού (!!!) και αναγκάστηκε να δώσει το πέναλτι που ο Μορόν μετέτρεψε σε γκολ.

Οι ΕΠΣ του Βορρά βγάζουν τις καλύτερες σφυρίχτρες…

Το Σάββατο ένας άλλος ρέφερι από ΕΠΣ του Βορρά, την διαιτητομάνα Πέλλα που ανήκει στον σκληρό πυρήνα, έδωσε ρεσιτάλ. Να σημειώσω φυσικά ότι πέρσι στο ίδιο γήπεδο βοηθός ήταν επίσης από την ΕΠΣ Πέλλας, ο Δελλής, εξαίρετος βοηθός που μπροστά στα μάτια του ο Χουάνκαρ δέχεται σκαριά από τον Μαυρία, αλλά αυτός δίνει πλάγιο υπέρ του Παναιτωλικού. Σου λέει μπορεί να μην γίνω Σαραιδάρης (πρωταγωνιστής ο νυν υπάλληλος της ΠΑΕ ΠΑΟΚ στο περίφημο τάκλιν Γεωργιάδη στον Καράμπελα, όπου επίσης έδωσε πλάγιο με ρέφερι τον Σταυρίδη που μετανάστευσε στις ΗΠΑ μετά από αυτό το ματς), αλλά έχω προοπτικές.

Ο Άρης μένει με 9 και η ομάδα του Αγρινίου κάνει το 2-1. Όλως τυχαίως και φέτος παρών το Σάββατο ο ίδιος βοηθός ως υποστήριξη στο νέο αστέρι τον…Γουματζίδη. Αφού αναρωτηθώ γιατί ο κ. Λανουά στο βίντεο της ΚΕΔ έβαλε πρώτα το ακυρωθέν γκολ της Κηφισιάς που έγινε στο 18 και μετά το πεντακάθαρο πέναλτι στον Μορόν στο 3, να θέσω και ένα ακόμα ερώτημα; Πως λέγεται ένας ρέφερι που δεν βλέπει ένα καταφανέστατο πέναλτι στο 3, δεν βλέπει το χέρι στο γκολ της Κηφισιάς και τον διορθώνει το VAR, δεν βλέπει την καθαρή κόκκινη στο 45 και τον διορθώνει ξανά το VAR, δεν βλέπει το καθαρό χέρι του παίκτη της Κηφισιάς που είναι πιο απλωμένο από…τραχανά σε πάτωμα και την ίδια στιγμή δίνει 6 ανύπαρκτα φάουλ γύρω από την περιοχή της μίας μόνο ομάδας; Γράψτε μου στα σχόλια που λένε και οι influencers.

Ο Άρης στο Αγρίνιο έζησε καταστάσεις παρόμοιες με πέρσι, θα πρέπει να πει ευχαριστώ προφανώς που από τα 4 κραυγαλέα…λάθη ίσχυσαν μόνο τα 2 εις βάρος του και φέτος…κέρδισε! Ωστόσο μας έχω νέα και είναι άσχημα. Δεν θα μπορεί πάντα να κερδίζει τα ανθρώπινα λάθη από τους ρέφερι από τις ενώσεις του Βορρά. Την Κοζάνη, την Χαλκιδική, την Πέλλα, τις Σέρρες, την Χαλκιδική και φυσικά την τεράστια ΕΠΣ Μακεδονίας. Και αν δεν κέρδιζε την Κηφισιά θα είχε μπει μπροστά η μηχανή της προπαγάνδας: ‘Ήσουν μέτριος, μην μιλάς για την διαιτησία». Την ίδια στιγμή μετά τα ματς του ΣΚ ακούς να μιλάνε για την διαιτησία Ολυμπιακός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ!!!

Ο Χιμένεθ ξεκίνησε από τα αποδυτήρια…

Πάω στα καθαρά αγωνιστικά. Ο Χιμένεθ ξεκάθαρα ξεκίνησε να φτιάχνει την ομάδα από τα…αποδυτήρια. Έχει μειώσει τις αποστάσεις στις γραμμές και όπως είπε ο Μισαουί τους εξηγεί τι πρέπει να κάνουν μέσα στο παιχνίδι, αλλά και αλλάζει το πλάνο του παιχνιδιού όσες φορές χρειαστεί. Σε τρία εκτός έδρας παιχνίδια ο Άρης έχει δεχθεί λιγότερες φάσεις από όσες του έκανε η Αράζ, για την ακρίβεια έχει δεχθεί λιγότερες…τελικές. 0 στην εστία η Κηφισιά, 3 τελικές ο Παναιτωλικός, 4 ο Ατρόμητος.

Δεν έχει μεγάλες διαφορές επιθετικά, αλλά εκεί θα ήταν αδιανόητο να μην βλέπει κανείς ότι έχουν προκύψει…λαγοί από το καπέλο του Ισπανού. Τραυματίες Πέρεθ, Δώνης, Αλφαρελά, Καντεβέρε και Γένσεν, πέντε εν δυνάμει βασικοί δηλαδή συν 1 αποχώρηση του Ντιαντί και όμως βρήκε γκολ από τον Ντούντου που ήταν για δανεισμό και είχε mvp προχθές τον Σίστο που ήταν στην λίστα για…αφανισμό! Έδωσε γάντια βασικού στον Διούδη, αυτοπεποίθηση στον Μισαουί και τον Βοργιαζίδη, γουστάρει και πάλι ο Μορόν, επέστρεψε ο Μεντίλ που μάλλον έλειπε στα πρώτα 4 ματς, έχει μεταμορφωθεί ο Ράτσιτς (σίγουρα σε αυτό παίζει ρόλο και η παρουσία του Γαλανόπουλου) και άλλες μικρές λεπτομέρειες στο παιχνίδι του κάθε παίκτη.

Άρα παίζει…μπαλάρα ο Άρης; Ούτε καν είναι η απάντηση! Απέχει πάρα πολύ από αυτό. Έχει όμως ψυχή, έχει πάθος, έχει…σχέδιο και κυρίως έχει το αποτέλεσμα. Και σε αυτό το κλειδί είναι η διάρκεια με ταπεινότητα αρχής γενομένης από το παιχνίδι σήμερα το βράδυ. Νίκη με μισό μηδέν και πάμε παρακάτω πριν έρθει ο βοηθός του Λουτσέσκου στο Βικελίδης που μάθαμε ότι με τον ΟΦΗ ήταν εντολή του ο τρόπος που στήθηκε το…τείχος, αλλά με τον Ατρόμητο το άλλαξε! Από αύριο όμως αυτά, ραντεβού στο Βικελίδης για το 2 στα 2 και στο κύπελλο…

ΥΓ1 Θα κάνω λίγη υπομονή και δεν θα ασχοληθώ με τα τρολ που την βδομάδα των νικών στο ποδόσφαιρο πιάσανε το μπάσκετ. Θα σημειώσω όμως ότι αποτελεί ντροπή για όσους για μια ακόμα φορά κλείνουν μάτια και αυτιά στο εμετικό σύνθημα που ακούγονταν επί ώρα σε ευρωπαϊκό παιχνίδι του συμπολίτη. Ενώ έχαναν με 25 πόντους διαφορά για να υποβιβαστούν και πάλι στην 4η ευρωπαϊκή διοργάνωση για να παίξουν κόντρα στον Σμυρναικό Βαθυλάκου της Μάλτας και την Αναγέννηση Προχώματος του Λουξεμβούργου, φώναζαν με περηφάνια: «Τον σκότωσα γιατί ήταν Αρειανός»! Ντρέπεται και η ντροπή…

ΥΓ2 Μικρές (;) λεπτομέρειες, μεγάλες αλλαγές. Η ομάδα έμεινε στο Αγρίνιο 5 μέρες. Ο μεταφραστής της ομάδας είναι κανονικά με την αποστολή και στα εκτός έδρας παιχνίδια. Ο πάγκος έχει…επανδρωθεί καταλλήλως και όλα θυμίζουν…ΟΜΑΔΑ! Απαιτείται ανάλογη συνέχεια, ανάλογες βελτιωτικές κινήσεις σε όλα τα επίπεδα και συνέπεια λόγων και πράξεων!

