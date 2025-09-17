Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: Galacticos, Ολυμπιακός στο Champions League και Κύπελλο Ελλάδος

Πλούσιο περιεχόμενο στις αθλητικές μεταδόσεις την Τετάρτη με Galacticos, Ολυμπιακό στο Champions League και Κύπελλο Ελλάδος.

Γεμάτο μπάλα είναι το σημερινό τηλεοπτικό πρόγραμμα, το οποίο έχει κάτι να βλέπεις συνέχεια από το μεσημέρι κι έπειτα. Η αρχή γίνεται από τη νέα αγαπημένη σας συνήθεια, τους «Galacticos», που μπορείτε να παρακολουθήσετε στο Youtube του Gazzetta.

Καθημερινά στις 14:00-16:00 ο Κώστας Ψάρρας παρέα με τους Κώστα Νικολακόπουλο, Νίκο Αθανασίου και Γιώργο Τσακίρη συζητούν όλα τα τεκταινόμενα της ελληνικής ποδοσφαιρικής επικαιρότητας, δίνοντας παράλληλα όλα τα νέα δεδομένα που προκύπτουν από το ρεπορτάζ.

Ακολουθεί το Κύπελλο Ελλάδος με την ΑΕΚ, τον Παναθηναϊκό, τον ΠΑΟΚ και τον Άρη να κάνουν σήμερα πρεμιέρα στην νεοσύστατη League Phase του θεσμού. Η «Ένωση» παίζει εκτός έδρας με το Αιγάλεω (16:00-Cosmote Sport 2), οι «πράσινοι» υποδέχονται την Athens Kallithea (17:30-Cosmote Sport 3), ο «δικέφαλος του βορρά» έπαιξε στην έδρα των Βοιωτών (17:30-Cosmote Sport 4) και οι «κίτρινοι» αγωνίζονται στο Αγρίνιο με τον Παναιτωλικό (15:00 - Cosmote Sport 1).

Έπειτα έρχεται η πρεμιέρα του Ολυμπιακού στο Champions League, ο οποίος υποδέχεται την Πάφο στις 19:45, με το παιχνίδι να μεταδίδεται απευθείας από το Cosmote Sport 2. Ίδια ώρα παίζει και η Σλάβια του Χρήστου Ζαφείρη με την Μπόντο Γκλιμτ (Cosmote Sport 6). Αργότερα (22:00) έρχονται τα μεγάλα ευρωπαϊκά ματς της Μπάγερν Μονάχου με την Τσέλσι (Cosmote Sport 4) και της Λίβερπουλ με την Ατλέτικο Μαδρίτης (Cosmote Sport 3).

Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας