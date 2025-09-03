Πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά στην ιστορία η ηλεκτρονική κλήρωση της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Ο Ολυμπιακός, που θέλει να υπερασπιστεί τον τίτλο του, έμαθε τους τέσσερις αντιπάλους που θα αντιμετωπίσει στη συνέχεια του θεσμού.

Πραγματοποιήθηκε σήμερα η κλήρωση, που για πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού έγινε με το πάτημα ενός κουμπιού, όπως και στις κορυφαίες διοργανώσεις , και φυσικά, για πρώτη φορά, θα έχει ενιαία βαθμολογία. Στη σημερινή (3/9) κλήρωση, ο νταμπλούχος Ολυμπιακός έμαθε τους τέσσερις αντιπάλους που θα αντιμετώπισει στο δρόμο για τα νοκ-άουτ του Κυπέλλου Ελλάδας.

Οι αντίπαλοι του Ολυμπιακού στην League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας

Αστέρας AKTOR (Θεόδωρος Κολοκοτρώνης) (23-25/10)

Βόλος (Γ. Καραϊσκάκης) (28- 30/10)

Ελλάς Σύρου (εκτός) (2-4/12)

Ηρακλής (Γ. Καραϊσκάκης) (16-18/12)

Να θυμίσουμε πως τα αποτελέσματα των αγώνων της League Phase θα υπολογίζονται σε ενιαίο βαθμολογικό πίνακα και ο συνολικός πίνακας με τη βαθμολογία των 20 ομάδων για τη League Phase θα προσδιορίσει ποιες ομάδες θα προκριθούν απευθείας στην προημιτελική φάση και ποιες ομάδες θα συμμετέχουν στα playoffs. Δυο παιχνίδια εντός έδρας και δυο εκτός, με τις ομάδες που θα τερματίσουν στις 4 πρώτες θέσεις να προκρίνονται απευθείας στα προημιτελικά, και τις υπόλοιπες από 5-12 να παίζουν στα Playoffs.

Το νέο φορμάτ και τα γκρουπ δυναμικότητας

Η ΕΠΟ αποφάσισε πέρυσι να φέρει... επανάσταση στον θεσμό και άφησε πίσω της τα μέχρι τώρα φορμάτ που είχαν χρησιμοποιηθεί είτε με ομίλους είτε μονάχα με διπλά ή μονά παιχνίδια και πήγε σε κάτι εντελώς διαφορετικό.

Αποφάσισε να ακολουθήσει τα πρότυπα των ευρωπαϊκών διοργανώσεων κι έτσι, μετά τον προκριματικά γύρο,εισήγαγε μία League Phase, όπως γίνεται από πέρυσι και σε Champions, Europa και Conference League.

Σ' αυτό συμμετέχουν 20 ομάδες, οι οποίες χωρίζονται σε πέντε γκρουπ δυναμικότητας των τεσσάρων. Κάθε μία εξ' αυτών θα κληρωθεί μ' έναν αντίπαλο από τα υπόλοιπα γκρουπ. Έτσι θα βγουν οι τέσσερις αντίπαλοί της, τους οποίους θα αντιμετωπίσει από μία φορά, δύο εντός και δύο εκτός.

1ο γκρουπ: Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ.

2ο γκρουπ: Άρης, Αστέρας AKTOR, Ατρόμητος Αθηνών, ΟΦΗ.

3ο γκρουπ: Λεβαδειακός, Παναιτωλικός, Βόλος, Athens Kallithea.

4ο γκρουπ: Κηφισιά, ΑΕΛ, Ηρακλής, Αιγάλεω.

5ο γκρουπ: Ηλιούπολη, Καβάλα, Ελλάς Σύρου, Μαρκό.

Τα αποτελέσματα της League Phase θα υπολογίζονται σε ενιαίο βαθμολογικό πίνακα από τον οποίο θα προσδιοριστεί ποιες ομάδες θα προκριθούν απευθείας στην προημιτελική φάση (θέσεις 1-4) και ποιες θα συμμετάσχουν στα playoffs (θέσεις 5-12).

Υπενθυμίζουμε πως οι προημιτελικοί θα είναι μονοί (το πλεονέκτημα της έδρας θα το έχει όποια ομάδα τερμάτισε πιο ψηλά στο League Phase) ενώ μέχρι και τα ημιτελικά δεν θα υπάρχει παράταση στους υπόλοιπους νοκ άουτ αγώνες.

Ο τελικός της διοργάνωσης θα γίνει στο ΟΑΚΑ ανεξαρτήτου των ομάδων που θα βρεθούν εκεί.