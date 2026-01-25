Ολυμπιακός: Ενδιαφέρον για τον Αγκουστίν Ρουμπέρτο σύμφωνα με τους Τούρκους
Ο Ολυμπιακός κοιτάζει έντονα την αγορά της Λατινικής Αμερικής για να αποκτήσει παίκτες και να επενδύσει στο μέλλον. Ένα νέο όνομα που βγήκε στην επιφάνεια και με το οποίο έχει αναμηχθεί ο ελληνικός σύλλογος, είναι ο Αγκουστίν Ρουμπέρτο.
Σύμφωνα με τον Τούρκο δημοσιογράφο Εμρέ Κονούρ, οι Πειραιώτες είναι ανάμεσα στις ομάδες που ενδιαφέρονται για τον 20χρονο επιθετικό της Ρίβερ Πλέιτ, ο οποίος θεωρείται ως ένα από τα μεγάλα project του συλλόγου.
🚨#RiverPlate 🇦🇷 Agustín Ruberto – transfer battle!January 25, 2026
📌 Lazio turned to South America, monitoring River Plate’s 2006‑born striker.
👀 Other clubs interested: Benfica, Feyenoord, Midtjylland and Olympiacos. pic.twitter.com/f71hxzjo0S
Συγκεκριμένα, μαζί με τους «ερυθρόλευκους» τόσο η Λάτσιο όσο και οι Μπενφίκα, Φέγενορντ και Μίντιλαντ έχουν προσθέσει στη λίστα τους τον Αργεντινό επιθετικό, ο οποίος έχει συμβόλαιο μέχρι τον Δεκέμβρη του 2027 και μέχρι τώρα μετρά δύο γκολ σε 17 αγώνες με την πρώτη ομάδα και 18 τέρματα σε 30 ματς με τη δεύτερη ομάδα.
Παράλληλα είναι διεθνής τόσο με την Κ17 όσο και με την Κ20 της Αργεντινής όπου με την πρώτη πέτυχε 25 τέρματα σε 32 ματς (πρώτος σκόρερ στο Μουντιάλ Κ17 το 2023) και με τη δεύτερη έχει τέσσερα γκολ σε 10 ματς.
