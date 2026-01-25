Ακόμα ένα όνομα από την Αργεντινή βγαίνει στην επιφάνεια για τον Ολυμπιακό καθώς από την Τουρκία αναφέρουν ότι ο Αγκουστίν Ρουμπέρτο της Ρίβερ Πλέιτ είναι στην λίστα των Πειραιωτών.

Ο Ολυμπιακός κοιτάζει έντονα την αγορά της Λατινικής Αμερικής για να αποκτήσει παίκτες και να επενδύσει στο μέλλον. Ένα νέο όνομα που βγήκε στην επιφάνεια και με το οποίο έχει αναμηχθεί ο ελληνικός σύλλογος, είναι ο Αγκουστίν Ρουμπέρτο.

Σύμφωνα με τον Τούρκο δημοσιογράφο Εμρέ Κονούρ, οι Πειραιώτες είναι ανάμεσα στις ομάδες που ενδιαφέρονται για τον 20χρονο επιθετικό της Ρίβερ Πλέιτ, ο οποίος θεωρείται ως ένα από τα μεγάλα project του συλλόγου.

Συγκεκριμένα, μαζί με τους «ερυθρόλευκους» τόσο η Λάτσιο όσο και οι Μπενφίκα, Φέγενορντ και Μίντιλαντ έχουν προσθέσει στη λίστα τους τον Αργεντινό επιθετικό, ο οποίος έχει συμβόλαιο μέχρι τον Δεκέμβρη του 2027 και μέχρι τώρα μετρά δύο γκολ σε 17 αγώνες με την πρώτη ομάδα και 18 τέρματα σε 30 ματς με τη δεύτερη ομάδα.

Παράλληλα είναι διεθνής τόσο με την Κ17 όσο και με την Κ20 της Αργεντινής όπου με την πρώτη πέτυχε 25 τέρματα σε 32 ματς (πρώτος σκόρερ στο Μουντιάλ Κ17 το 2023) και με τη δεύτερη έχει τέσσερα γκολ σε 10 ματς.