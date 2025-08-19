Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: Ντέρμπι μεταξύ Καλαμάτας και ΑΕΛ, πρεμιέρα για Καραλή στη Λωζάνη
Ο προκριματικός γύρος του Κυπέλλου Ελλάδος και συγκεκριμένα η αναμέτρηση ανάμεσα σε Καλαμάτα και ΑΕΛ μονοπωλεί το ενδιαφερόν στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της Τρίτης (19/8).
Η Μαύρη Θύελλα και αντίστοιχα οι Βυσσινί δίνουν το πρώτο τους μεγάλο τεστ στη φετινή διοργάνωση για τον πρώτο προκριματικό γύρο. Η σέντρα έχει προγραμματιστεί για τις 17:00 στο Δημοτικό Στάδιο Παραλίας, με την αναμέτρηση να καλύπτεται τηλεοπτικά από το Cosmote Sport 1.
Το παιχνίδι διεξάγεται σε μορφή νοκ-άουτ, κάτι που σημαίνει πως δεν θα υπάρξει παράταση σε περίπτωση ισοπαλίας. Αν δεν προκύψει νικητής στη διάρκεια των 90 λεπτών, η πρόκριση θα κριθεί απευθείας από τη διαδικασία των πέναλτι.
Στη Λωζάνη είναι ο 13ος σταθμός των αγώνων των Diamond League με τριπλή ελληνική παρουσία το διήμερο Τρίτη (19/8) και Τετάρτη (20/8).
Οι Εμμανουήλ Καραλής, Μίλτος Τεντόγλου και Ελίνα Τζένγκο θα έχουν άλλη μια ευκαιρία να μετρήσουν τις δυνάμεις τους πριν το παγκόσμιο πρωτάθλημα του Τόκιο.
Την αρχή θα κάνει ο Μανόλο την Τρίτη (19/8, 19:00) με το επί κοντώ ανδρών που θα γίνει εκτός σταδίου και στο κέντρο της ελβετικής πόλης. Ο αγώνας μεταδίδεται ζωντανά από την ΕΡΤ3.
Τέλος, στο διεθνές ποδόσφαιρο, θα δούμε την πρεμιέρα της Ρεάλ Μαδρίτης στη La Liga για τη σεζόν 2025/26. Η Βασίλισσα ελπίζει πως θα κάνει την αρχή με... το δεξί, κόντρα στην Οσασούνα, με την αναμέτρηση να είναι προγραμματισμένη για τις 22:00 ώρα Ελλάδος. Η μεταδοση θα γίνει από το Nova Sports Prime.
Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας:
- Καλαμάτα - ΑΕΛ Κύπελλο Ελλάδας (17:00, Cosmote Sport1)
- Εμμανουήλ Καραλής Diamond League Λωζάνης (19:00, ΕΡΤ3)
- Ρεάλ Μαδρίτης - Οσασούνα La Liga (22:00, Nova Sports Prime)
