Δείτε αναλυτικά τί περιλαμβάνει το τηλεοπτικό πρόγραμμα της Τρίτης (19/8), με το ντέρμπι μεταξύ Καλαμάτας και ΑΕΛ για τον προκριματικό γύρο του Κυπέλλου Ελλάδας να ξεχωρίζει.

Ο προκριματικός γύρος του Κυπέλλου Ελλάδος και συγκεκριμένα η αναμέτρηση ανάμεσα σε Καλαμάτα και ΑΕΛ μονοπωλεί το ενδιαφερόν στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της Τρίτης (19/8).

Η Μαύρη Θύελλα και αντίστοιχα οι Βυσσινί δίνουν το πρώτο τους μεγάλο τεστ στη φετινή διοργάνωση για τον πρώτο προκριματικό γύρο. Η σέντρα έχει προγραμματιστεί για τις 17:00 στο Δημοτικό Στάδιο Παραλίας, με την αναμέτρηση να καλύπτεται τηλεοπτικά από το Cosmote Sport 1.

Το παιχνίδι διεξάγεται σε μορφή νοκ-άουτ, κάτι που σημαίνει πως δεν θα υπάρξει παράταση σε περίπτωση ισοπαλίας. Αν δεν προκύψει νικητής στη διάρκεια των 90 λεπτών, η πρόκριση θα κριθεί απευθείας από τη διαδικασία των πέναλτι.

Στη Λωζάνη είναι ο 13ος σταθμός των αγώνων των Diamond League με τριπλή ελληνική παρουσία το διήμερο Τρίτη (19/8) και Τετάρτη (20/8).

Οι Εμμανουήλ Καραλής, Μίλτος Τεντόγλου και Ελίνα Τζένγκο θα έχουν άλλη μια ευκαιρία να μετρήσουν τις δυνάμεις τους πριν το παγκόσμιο πρωτάθλημα του Τόκιο.

Την αρχή θα κάνει ο Μανόλο την Τρίτη (19/8, 19:00) με το επί κοντώ ανδρών που θα γίνει εκτός σταδίου και στο κέντρο της ελβετικής πόλης. Ο αγώνας μεταδίδεται ζωντανά από την ΕΡΤ3.

Τέλος, στο διεθνές ποδόσφαιρο, θα δούμε την πρεμιέρα της Ρεάλ Μαδρίτης στη La Liga για τη σεζόν 2025/26. Η Βασίλισσα ελπίζει πως θα κάνει την αρχή με... το δεξί, κόντρα στην Οσασούνα, με την αναμέτρηση να είναι προγραμματισμένη για τις 22:00 ώρα Ελλάδος. Η μεταδοση θα γίνει από το Nova Sports Prime.

Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας: